Пельмени не размокнут и не слипнутся: как правильно варить, чтобы они оставались целыми

В воду для пельменей обязательно нужно добавить два ингредиента

Пельмени — одно из самых популярных блюд, особенно среди тех, у кого мало времени на готовку. Их часто лепят впрок или покупают уже готовыми в замороженном виде, чтобы быстро приготовить, когда в этом возникнет необходимость.

Но даже с таким простым продуктом бывают проблемы. При варке пельмени могут разваливаться, терять форму и внешний вид. Рассказываем, как правильно варить пельмени и что делать, если они все же разварились.

В какую воду бросать пельмени и сколько их нужно варить

Пельмени не нужно размораживать перед приготовлением. На первый взгляд это кажется правильным шагом, но на практике тесто становится мягким, впитывает влагу и легко рвётся, из-за чего начинка вытекает в воду.

Чтобы этого избежать, замороженные пельмени нужно сразу опускать в кипящую воду. Высокая температура быстро "запечатывает" тесто и помогает сохранить форму. Также важно взять достаточно большую кастрюлю, чтобы пельмени свободно плавали и не слипались между собой.

В воду стоит добавить соль и немного растительного масла — примерно столовую ложку. Благодаря этом пельмени будут вкуснее и не слипнуться. После повторного закипания огонь лучше уменьшить: вода должна слегка кипеть, без сильного бурления, чтобы тесто не повредилось.

В среднем пельмени варятся 5–10 минут. Точное время приготовления зависит от толщины теста и начинки. Как только пельмени всплывут на поверхность, их можно аккуратно доставать шумовкой.

Что делать, если пельмени разварились

Если же пельмени всё-таки переварились и потеряли форму, их легко спасти. Для этого промокните их бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Так они станут плотнее и приобретут аппетитную румяную корочку.

Для более насыщенного вкуса можно добавить обжаренный лук, свежую зелень или подать пельмени со сметаной.