Как в Харькове: в одном из областных центров проезд сделали бесплатным

Речь идет обо всех маршрутах городского коммунального авто- и электротранспорта

В Запорожье, по примеру Харькова, где коммунальный транспорт бесплатный на постоянной основе, временно отменили плату за проезд. Однако изменения введены только на период поминальных дней после Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета. Такое решение было принято, чтобы жители могли беспрепятственно посетить кладбища.

Таким образом, в период с 15 по 21 апреля будут организованы бесплатные перевозки по всем маршрутам городского коммунального авто- и электротранспорта.

Кроме того, для обеспечения удобства пассажиров будут внесены изменения в графики движения транспорта в направлении городских кладбищ. Предусмотрена корректировка расписаний и при необходимости увеличение количества рейсов на наиболее востребованных маршрутах.

В мэрии сказали, что информация об обновленных маршрутах и ​​графиках движения будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах города, а также размещена в салонах коммунального транспорта.

Практика бесплатного проезда:

К слову, например, в городе Харьков бесплатный проезд сохраняется с 2022 года из-за войны. Это мера поддержки горожан, которые пострадали от российской агрессии. Решение было принято на уровне городских властей, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей в условиях военного времени. При этом, бесплатный проезд действует во всем коммунальном транспорте: метро, трамваях, троллейбусах и городских автобусах. Перевозчики в этой ситуации не работают "в минус", поскольку расходы им компенсируют из городского бюджета.

Добавим, что в Запорожье некоторое время также сохранялся бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах. и вскоре его могут вернуть. Такое предложение выдвинул секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Об этом говорится в проекте решения горсовета №134. Документ предусматривает, что с 1 мая 2026 года КП "Запорожэлектротранс" должно перевозить всех пассажиров бесплатно. Согласно оценкам, это может стоить городу более 1,1 млрд гривен до конца года.

Куртев полагает, что бесплатный проезд поможет жителям в сложных условиях военного положения. Это может снизить финансовую нагрузку на людей и повысить их мобильность.

Кладбища будут защищать с неба

В период с 18 по 21 апреля усиленное ПВО и более трехсот представителей полиции будут дежурить в Запорожье. Мобильные огневые группы будут дежурить вблизи кладбищ, расположенных в районах с постоянной угрозой применения противникам беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили правоохранители на брифинге, пишет "Справжнє".

"В этот период планируется задействовать 350 полицейских, которые будут нести службу непосредственно на территориях кладбищ", – сказал и.о. заместителя начальника отдела охраны публичного порядка, массовых и охранных мер Управление превентивной деятельности ГУНП в Запорожской области Александр Кириленко.

По его словам, будут привлечены наряды патрульной полиции, следственных оперативных групп, взрывотехнические подразделения, оперативные службы. Полицейские также будут нести службу на блокпостах.

"Дополнительно предусмотрено привлечение мобильных групп по противодействию и уничтожению БпЛА вблизи кладбищ, расположенных в районах с постоянной угрозой применения противникам беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее внимание уделяется территориям, где ожидается большое посещение людей, в частности на территории Запорожья и Запорожского района, где расположены 72 кладбища, 12 из которых на территории города", – объяснил Кириленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, подорожает ли проезд в Киеве. В КГГА ответили, готовят ли новые цены для транспорта.