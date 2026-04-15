В ушах могут жить не только пауки: ученая объяснила жуткий инцидент с украинкой

Естественное наличие серы отпугивает насекомых, иначе такие случаи были бы частыми

В Ивано-Франковске пациентка обратилась в больницу с болью в ухе, а в ходе осмотра врачи неожиданно обнаружили в нем паука. Специалисты говорят, что насекомые обычно избегают контакта с человеком и в слуховой проход попадают случайно.

Об этом случае рассказали в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета. Медики советуют в подобных случаях сразу обращаться к врачам.

"Пациентка обратилась с жалобами на боль и заложенность левого уха. А во время профилактического осмотра правого – неожиданно обнаружили паука", — говорится в сообщении.

Паук в ухе. Фото: КНП "Центральная городская клиническая больница"

Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала, что подобные случаи возможны, но все же остаются редкими.

Что касается пауков, то их часто отпугивают вибрации и дыхание людей. Мы не являемся источником их еды, и они предпочитают лучшие укрытия, чем кровать. Проникновение скорее случайное, возможно, паук не смог выбраться. Интересно, был ли паук жив на момент видео отметила собеседница.

Анастасия Иосипчук. Фото: https://www.facebook.com/anastasia.iosipchuk

В то же время эксперт подчеркнула, что во внешний слуховой проход вполне могут попасть муравьи или мошки. Но следует помнить, что естественное наличие серы отпугивает насекомых, иначе такие случаи были бы частыми.

Среди рисков — это царапины и укусы наружного слухового прохода и, как следствие, возможна инфекция, которая может быть и при неполном удалении насекомых. Из-за волнения владелец такого "клада" также может себе навредить, пытаясь пинцетом или ватными палочками достать "квартиранта" объяснила Иосипчук.

Арахнологиня говорит, что лучшим способом будет наклонить голову пораженным ухом вниз и покачать, чтобы естественным образом насекомое выпало из уха. После этого необходимо обратиться к врачу.

У пациентки в ухе обнаружили паука. Фото: КНП "Центральная городская клиническая больница"

Что делать, если в доме паук

Если вы нашли паука, главное – сохранять покой. Большинство пауков не опасны для людей и приносят пользу, поедая комаров, мух и других вредителей, отмечают в National Geographic

Сначала попытайтесь идентифицировать паука не приближаясь. В Украине большинство видов безопасны. Если же такое соседство слишком пугающе — самый простой способ избавиться от паука — накрыть его стаканом или прозрачным контейнером, подсунуть лист бумаги и вынести на улицу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковске заметили паука-гиганта. Этот паук по праву считается одним из самых больших в Европе.