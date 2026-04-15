Его не смогли уничтожить войны и стихии: как выглядит самый старый деревянный дом в Днепре

Этому зданию около 150 лет

На Крутогорном спуске, 5 в Днепре стоит двухэтажный деревянный дом. Это не только самая старая деревянная постройка в городе, но и здание, которое за все время существования не смогли уничтожить ни пожары, ни наводнения. Несмотря на уязвимость материала, дом пережил войны и стихийные бедствия, сохранившись до наших дней.

"Телеграф" рассказывает историю этого необычного здания.

Самый старый сохранившийся деревянный двухэтажный дом Днепра — дом № 5 на Крутогорном спуске — часто называют последним двухэтажным деревянным домом старого Екатеринослава. Ориентировочно его построили в 1860–1880-х годах. Точная дата постройки неизвестна, так как исторические документы были утрачены во время Второй мировой войны.

Архивное фото деревянного дома на Крутогорном спуске в Днепре

Здание построено на каменном фундаменте с деревянной надстройкой. По одной из версий, его возвели в конце XIX века для банковских служащих, по другой — как жилье для прислуги семьи Ковалевских. На это намекает то, что в доме были маленькие комнаты с низкими потолками, просторная кухня и внушительный ледник — прообраз современных холодильников. Муж владелицы участка Софии Ковалевской Виктор в память о себе оставил на фасаде дома монограмму "ВК".

Самый старый двухэтажный деревянный дом в Днепре. Фото: nashemisto.dp.ua

В разные годы в доме жили представители местной элиты. В 1915 году в здании открылась частная мужская гимназия Евгения Добровольского. В 1916 году усадьбу приобрел купец Евель-Берко Юделев Шварц, однако вскоре после смены власти все объекты были национализированы. В советский период дом перепланировали и превратили в жилой с коммунальными квартирами.

Так выглядел дом внутри в 2021 году. Фото: dv-gazeta.info

Дом не раз оказывался на грани уничтожения. Ранее Екатеринослав регулярно страдал от пожаров, но это деревянное здание уцелело. Оно пережило и разрушительные дожди 1891–1892 годов, когда Крутогорный спуск фактически был смыт водой. После той стихии городская власть запретила строительство деревянного жилья в центре города. Это решение сделало дом №5 еще более уникальным, и со временем он оказался последним двухэтажным деревянным строением в городе.

Дом зарегистрирован как объект культурного наследия. Фото: nashemisto.dp.ua

Вокруг здания сложилась городская легенда, по-своему объясняющая его удивительную живучесть. Говорят, что однажды к хозяевам пришла женщина с ребенком и попросила еды. Состоятельные соседи прогнали ее, а вот обитатели дома для прислуги приютили и накормили. В знак благодарности женщина якобы пообещала, что это здание простоит веками — и дом богатых соседей вскоре сгорел, тогда как скромный деревянный дом уцелел. Историки относятся к этой истории скептически, объясняя сохранность здания не мистикой, а стечением обстоятельств и везением. Тем не менее, дом пережил несколько войн, революцию, наводнения и пожары.