"Опыт НБУ может быть использован в академическом обучении", — глава НБУ Андрей Пышный

В Бостоне в Украинском научном институте Гарвардского университета состоялась встреча главы НБУ Андрея Пышного со студентами и преподавателями. Обсуждали общие экономические и финансовые вопросы, а также перспективы введения в Украине монеты "шаг" на замену копейке.

Украина – активный геополитический участник, государство с глубокой историей и уникальной культурой, находящейся в фокусе серьезного академического интереса, и такой сложной, многомерной и достойной глубокого понимания ее много лет исследуют в Ukrainian Research Institute, Harvard University (HURI). Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Находясь в Бостоне, я познакомился с работой института, встретился со студентами и преподавателями. Институт был создан для распространения знаний об Украине в Соединенных Штатах Америки и за рубежом через исследования и преподавания, в частности в области истории, языка и литературы. Впоследствии миссия расширилась и охватила современные политические аспекты.

Говоря о встрече со студентами и преподавателями института, Андрей Пышный заметил, что речь идет о формате Q&A: было много вопросов о войне, экономике, устойчивости финансовой системы, роли институтов. "Я увидел глубокое стремление погрузиться в украинский контекст, а также настоящий интерес к опыту Национального банка, который не ограничивается только финансовым сектором. Ведь адженда НБУ – это и о культуре и национальной саморефлексии", — отметил Андрей Пышный.

По его словам, модерировал встречу в Украинском научном институте Гарвардского университета профессор Сергей Плохий, разделяющий стремление НБУ возродить удельно украинское название монеты "шаг", коррелирующей с общим трендом на возвращение собственных смыслов, восстановление исторической тяжести и утверждение украинской идентичности даже в повседневных вещах.

"HURI является ведущим центром междисциплинарных исследований об Украине. И, находясь в Гарварде на встречах с руководством университета и профессорским составом, мы обсуждали возможность обобщения нашего опыта в академическом обучении. Имеем уже определенные идеи, поэтому не будем откладывать в долгий ящик это сотрудничество", — рассказал Андрей Питер.

Напомним, законопроект о десоветизации названия разменной монеты был внесен в Верховную Раду Украины 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава НБУ Андрей Пышный поддерживает инициативу введения шага вместо копейки, ведь, по его словам, сейчас идет война не только за территорию, не только за ресурсы, но и война смыслов, а национальная валюта — это об атрибуте государственности, о суверенности, об исторической тяготности.