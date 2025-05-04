Забудьте про "підростаюче покоління": как правильно это звучит на украинском

Активные причастия настоящего времени с суффиксом -ючий не являются типичными для литературного украинского

В обыденном употреблении часто можно услышать словосочетание "підростаюче покоління". Оно широко используется в медиа, выступлениях, а иногда даже в официальных документах, однако с точки зрения современного украинского языка такое словосочетание считается канцеляризмом.

На сайте "Язык – ДНК нации" объяснили, как правильно говорить вместо этого.

Литературной и стилистически правильной формой "підростаючому поколінню" является "молоде покоління" или просто "молодь". Именно эти варианты соответствуют нормам современного украинского языка и рекомендуются к употреблению в публицистике, науке, образовании и бытовой речи.

По правилу, активные причастия настоящего времени с суффиксами -ючий, -учий, -ачий, -ячий (например, "підростачий", "зростаючий", "навчаючий") не являются типичными для литературного украинского языка. Их считают кальками с русского или признакой официально-делового стиля, которого следует избегать в нейтральной речи. Их лучше заменять существительными, прилагательными или описательными оборотами.

Итак, если вы хотите говорить по-украински грамотно и естественно, следует отдавать предпочтение правильным словосочетаниям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часто перед приемом пищи мы желаем друг другу "приємного апетиту", однако такая фраза является калькой с русского и не соответствует нормам украинского языка.