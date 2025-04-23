Не "приємного апетиту": как правильно сказать фразу на украинском без русизмов
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Есть правила, которые нужно учесть
Нередко перед приемом пищи мы привыкли говорить другим фразу "приятного аппетита". Однако на украинском языке переводить ее как "приємного апетиту" — это ошибка и калька с русского языка.
Правильным будет сказать в этом случае "Смачного". Об этом говорится на сайте "Мова — ДНК нації".
При пожелании чего-либо в украинском языке нередко используется именно родительный падеж. Например: "гарного дня", "чудового вечора" и т.д.
Если мы говорим о пожелании "смачного" — это не полный оборот, а форма пожелания, где глагол "желаю" подразумевается. Некоторые также указывают, что одним из вариантов пожелания является "смачного апетиту".
Как не стоит говорить:
- "Смачної їжі!" — грамматически правильно, но звучит неестественно.
- "Смакуйте!" — допустимо, но формально.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно поздравить человека на украинском языке и не использовать популярную ошибку со "от всего сердца". Еще одна распространенная ошибка при поздравлениях с праздниками – желать "благополуччя". Такого слова в украинском языке нет.