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Не "приємного апетиту": как правильно сказать фразу на украинском без русизмов

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что говорить перед приемом пищи на украинском языке Новость обновлена 23 апреля 2025, 13:15
Что говорить перед приемом пищи на украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть правила, которые нужно учесть

Нередко перед приемом пищи мы привыкли говорить другим фразу "приятного аппетита". Однако на украинском языке переводить ее как "приємного апетиту" — это ошибка и калька с русского языка.

Правильным будет сказать в этом случае "Смачного". Об этом говорится на сайте "Мова — ДНК нації".

При пожелании чего-либо в украинском языке нередко используется именно родительный падеж. Например: "гарного дня", "чудового вечора" и т.д.

Если мы говорим о пожелании "смачного" — это не полный оборот, а форма пожелания, где глагол "желаю" подразумевается. Некоторые также указывают, что одним из вариантов пожелания является "смачного апетиту".

Как не стоит говорить:

  • "Смачної їжі!" — грамматически правильно, но звучит неестественно.
  • "Смакуйте!" — допустимо, но формально.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно поздравить человека на украинском языке и не использовать популярную ошибку со "от всего сердца". Еще одна распространенная ошибка при поздравлениях с праздниками – желать "благополуччя". Такого слова в украинском языке нет.

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#Украинский язык #Правила #Украинское правописание