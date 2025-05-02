Никакой "сирени". Как правильно на украинском называть ароматные цветы
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Почти в каждой области Украины есть особое название
В Украине уже начался сезон цветения довольно красивых кустов с мелкими цветами от фиолетового до белого цвета. Однако некоторые до сих пор не знают, что в украинском языке этот куст не называют "сиренью".
"Телеграф" расскажет, как же правильно называть эти цветы. Заметим, что почти в каждой области Украины есть свои соответствия и синонимы этого названия.
Как на украинском называть "сирень"
В украинском нет слова "сирень", а эти цветы называют "бузок". Однако не следует путать с "бузиной", ведь это куст, ягоды которого похожи на калину. Сирень начинает цвести в конце апреля, а пик его буйства приходится на первые дни мая. Это растение очень любят не только за характерный приятный аромат, но и за его тип цветения — большие метелки светло-лиловых, фиолетовых или белых мелких цветов.
Бузок – это слово мужского рода, которое имеет форму единственного и множественного числа, склоняется по всем падежам. Однако в дательном падеже, отвечает на вопрос "почему", имеет две формы — "бузку и бузкові".
Как в разных областях называют бузок
Заметим, что наиболее популярно российское название "сирень", однако встречаются и довольно колоритные диалекты. Почти в каждом регионе есть свое уникальное слово, например:
- буз
- ліліяк
- бозок
- бевз
- горгона, оргона, воргона
- бзинка
- лілівас
- лелеяс
- валівас
- дьордьован.
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