Никакой "сирени". Как правильно на украинском называть ароматные цветы

Почти в каждой области Украины есть особое название

В Украине уже начался сезон цветения довольно красивых кустов с мелкими цветами от фиолетового до белого цвета. Однако некоторые до сих пор не знают, что в украинском языке этот куст не называют "сиренью".

"Телеграф" расскажет, как же правильно называть эти цветы. Заметим, что почти в каждой области Украины есть свои соответствия и синонимы этого названия.

Как на украинском называть "сирень"

В украинском нет слова "сирень", а эти цветы называют "бузок". Однако не следует путать с "бузиной", ведь это куст, ягоды которого похожи на калину. Сирень начинает цвести в конце апреля, а пик его буйства приходится на первые дни мая. Это растение очень любят не только за характерный приятный аромат, но и за его тип цветения — большие метелки светло-лиловых, фиолетовых или белых мелких цветов.

Бузок – это слово мужского рода, которое имеет форму единственного и множественного числа, склоняется по всем падежам. Однако в дательном падеже, отвечает на вопрос "почему", имеет две формы — "бузку и бузкові".

Как в разных областях называют бузок

Заметим, что наиболее популярно российское название "сирень", однако встречаются и довольно колоритные диалекты. Почти в каждом регионе есть свое уникальное слово, например:

буз

ліліяк

бозок

бевз

горгона, оргона, воргона

бзинка

лілівас

лелеяс

валівас

дьордьован.

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