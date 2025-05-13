Есть две причины отказаться от слова "ок": филолог назвала настоящие украинские аналоги

Языковед раскрыла, чем опасно это короткое слово для украинцев

Почему стоит сказать "гаразд" вместо привычного "ок"? Филологи называют две важные причины: это английское сокращение чуждо нашему языку, а еще из-за него мы перестаем использовать собственные слова.

В украинском есть замечательные аналоги — "добре", "звісно", "гаразд", которые звучат естественно и понятно. Об этом "Телеграфу" рассказала дипломированная филолог, преподаватель украинского языка, фольклорист и популяризатор родного языка Мария Словолюб.

Как и любой живой язык, украинский постоянно меняется. Одни слова уходят из употребления, другие появляются. Англицизмы становятся частью повседневной речи, но не все изменения можно назвать естественными.

Мария Словолюб рассказывает, что ее ученики всегда удивлялись, когда вместо короткого "ок" она писала "гаразд" или "добре". По словам филолога, в последнее время люди вообще сократили это слово до плюс — пишут одно слово, и все понимают, что речь идет о согласии.

Преподавательница объясняет свою позицию: "ок" настолько кратко, что люди разучились писать полноценные слова. К тому же это сокращение не из украинского языка, хотя у нас много собственных соответствий.

Специалист предлагает использовать украинские слова: "гаразд", "добре", "звісно". Для неформального общения подойдет "добренько" – оно звучит мягче и дружнее. По словам Марии Словолюб, лучше даже поставить смайлик, чем писать английское "ок".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно пожелать хороших выходных на украинском языке. Украинский язык дает возможность добавить оттенки в каждую фразу.