Не Саша и не Наташа. Как правильно и красиво сокращать имена на украинском

Украинские уменьшительно-ласкательные имена, которые нужно знать

В повседневном общении украинцы нередко употребляют русифицированные формы сокращений имен, не задумываясь над тем, что в украинском языке существуют собственные традиции образования уменьшительно-ласкательных форм.

Наш язык имеет богатую систему суффиксов, придающих именам особое звучание и колорита. Телеграф рассказывает, как правильно сокращать украинские имена.

Как правильно сокращать имена на украинском

У украинского языка есть свои особенности в создании коротких форм имен. Например, для нашего языка не характерны окончания -ша (как у "Саша", "Наташа") или сложение буквы "є" посреди слова (как у "Лєна", "Свєта").

Зато украинский язык богат суффиксами, которые придают именам эмоциональной окраски: -унечк (Катрунечка), -ечк, -онк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).

Мужские имена по-украински

Вот как звучат аутентичные украинские сокращения популярных мужских имен:

Михайло — Михайлик, Михась, Михалько

Олександр — Сашко, Олесь, Лесь, Лесик

Володимир — Володько

Андрій — Андрійко, Андрусь

Іван — Ванько, Іванко, Івась

Петро — Петрик, Петько, Петрусь

Віталій — Вітась, Вітик, Вітько

Григорій — Гринько, Гриць, Гошко, Герко

Юрій — Юрчик, Юрась, Юрко

Дмитро — Дмитрик, Дмитрусь

Анатолій — Толик, Только

Олексій — Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко

Богдан — Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько

Василь — Васько, Василько, Васьо

Роман — Романко, Ромко, Ромась.

Женские имена в традиционном сокращении

А как насчет женских имен? Вот их украинские уменьшительно-ласкательные формы:

Марія — Маруся, Марічка, Марійка

Олена — Оленка, Оленця, Олеся, Леся

Наталія — Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся

Катерина — Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка

Анастасія — Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася

Тетяна — Тетянка, Тата, Тася, Танечка

Ірина — Іринка, Іруся, Орися, Оринка

Світлана — Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана

Дарина — Даринка, Даруся, Дарця, Одарка

Ольга — Олюся, Леся

Анна — Ганя, Ганця, Ганнуся

Юлія — Юльця

Софія — Софійка

Христина — Христинка, Христя.

Редактор Ольга Васильева отмечает, что обращаться к человеку следует за той формой имени, которую он сам избрал. Это признак уважения и хорошего тона. В то же время, если к ребенку с раннего возраста обращаться за аутентичной украинской формой, он быстро к этому привыкнет.

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