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Не Саша и не Наташа. Как правильно и красиво сокращать имена на украинском

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Украинские имена
Украинские имена. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Украинские уменьшительно-ласкательные имена, которые нужно знать

В повседневном общении украинцы нередко употребляют русифицированные формы сокращений имен, не задумываясь над тем, что в украинском языке существуют собственные традиции образования уменьшительно-ласкательных форм.

Наш язык имеет богатую систему суффиксов, придающих именам особое звучание и колорита. Телеграф рассказывает, как правильно сокращать украинские имена.

Как правильно сокращать имена на украинском

У украинского языка есть свои особенности в создании коротких форм имен. Например, для нашего языка не характерны окончания -ша (как у "Саша", "Наташа") или сложение буквы "є" посреди слова (как у "Лєна", "Свєта").

Зато украинский язык богат суффиксами, которые придают именам эмоциональной окраски: -унечк (Катрунечка), -ечк, -онк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).

Мужские имена по-украински

Вот как звучат аутентичные украинские сокращения популярных мужских имен:

  • Михайло — Михайлик, Михась, Михалько
  • Олександр — Сашко, Олесь, Лесь, Лесик
  • Володимир — Володько
  • Андрій — Андрійко, Андрусь
  • Іван — Ванько, Іванко, Івась
  • Петро — Петрик, Петько, Петрусь
  • Віталій — Вітась, Вітик, Вітько
  • Григорій — Гринько, Гриць, Гошко, Герко
  • Юрій — Юрчик, Юрась, Юрко
  • Дмитро — Дмитрик, Дмитрусь
  • Анатолій — Толик, Только
  • Олексій — Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко
  • Богдан — Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько
  • Василь — Васько, Василько, Васьо
  • Роман — Романко, Ромко, Ромась.

Женские имена в традиционном сокращении

А как насчет женских имен? Вот их украинские уменьшительно-ласкательные формы:

  • Марія — Маруся, Марічка, Марійка
  • Олена — Оленка, Оленця, Олеся, Леся
  • Наталія — Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся
  • Катерина — Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка
  • Анастасія — Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася
  • Тетяна — Тетянка, Тата, Тася, Танечка
  • Ірина — Іринка, Іруся, Орися, Оринка
  • Світлана — Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана
  • Дарина — Даринка, Даруся, Дарця, Одарка
  • Ольга — Олюся, Леся
  • Анна — Ганя, Ганця, Ганнуся
  • Юлія — Юльця
  • Софія — Софійка
  • Христина — Христинка, Христя.

Редактор Ольга Васильева отмечает, что обращаться к человеку следует за той формой имени, которую он сам избрал. Это признак уважения и хорошего тона. В то же время, если к ребенку с раннего возраста обращаться за аутентичной украинской формой, он быстро к этому привыкнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о слове "ныдеть" и что на самом деле означает оно в украинском языке.

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