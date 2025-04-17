Не Саша и не Наташа. Как правильно и красиво сокращать имена на украинском
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Украинские уменьшительно-ласкательные имена, которые нужно знать
В повседневном общении украинцы нередко употребляют русифицированные формы сокращений имен, не задумываясь над тем, что в украинском языке существуют собственные традиции образования уменьшительно-ласкательных форм.
Наш язык имеет богатую систему суффиксов, придающих именам особое звучание и колорита. Телеграф рассказывает, как правильно сокращать украинские имена.
Как правильно сокращать имена на украинском
У украинского языка есть свои особенности в создании коротких форм имен. Например, для нашего языка не характерны окончания -ша (как у "Саша", "Наташа") или сложение буквы "є" посреди слова (как у "Лєна", "Свєта").
Зато украинский язык богат суффиксами, которые придают именам эмоциональной окраски: -унечк (Катрунечка), -ечк, -онк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).
Мужские имена по-украински
Вот как звучат аутентичные украинские сокращения популярных мужских имен:
- Михайло — Михайлик, Михась, Михалько
- Олександр — Сашко, Олесь, Лесь, Лесик
- Володимир — Володько
- Андрій — Андрійко, Андрусь
- Іван — Ванько, Іванко, Івась
- Петро — Петрик, Петько, Петрусь
- Віталій — Вітась, Вітик, Вітько
- Григорій — Гринько, Гриць, Гошко, Герко
- Юрій — Юрчик, Юрась, Юрко
- Дмитро — Дмитрик, Дмитрусь
- Анатолій — Толик, Только
- Олексій — Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко
- Богдан — Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько
- Василь — Васько, Василько, Васьо
- Роман — Романко, Ромко, Ромась.
Женские имена в традиционном сокращении
А как насчет женских имен? Вот их украинские уменьшительно-ласкательные формы:
- Марія — Маруся, Марічка, Марійка
- Олена — Оленка, Оленця, Олеся, Леся
- Наталія — Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся
- Катерина — Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка
- Анастасія — Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася
- Тетяна — Тетянка, Тата, Тася, Танечка
- Ірина — Іринка, Іруся, Орися, Оринка
- Світлана — Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана
- Дарина — Даринка, Даруся, Дарця, Одарка
- Ольга — Олюся, Леся
- Анна — Ганя, Ганця, Ганнуся
- Юлія — Юльця
- Софія — Софійка
- Христина — Христинка, Христя.
Редактор Ольга Васильева отмечает, что обращаться к человеку следует за той формой имени, которую он сам избрал. Это признак уважения и хорошего тона. В то же время, если к ребенку с раннего возраста обращаться за аутентичной украинской формой, он быстро к этому привыкнет.
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