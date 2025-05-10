Тайна "паяльника": как правильно он называется на украинсом и как на него говорили раньше

Это новое слово в украинском языке, однако есть интересные старые соответствия

Каждый из нас хотя бы раз держал в руках паяльник, инструмент, ставший неотъемлемой частью быта и работы многих мастеров. Однако немногие знают, что это слово в украинском языке имеет интересную историю, а также несколько вариантов.

В этом материале "Телеграф" разобрался, как правильно говорить его по-украински.

По информации ресурса "Ukrainian Stack Exchange", согласно старым украинским словарям, таким как русско-украинский академический словарь 1924-33 годов (А. Крымский, С. Ефремов), слово "паяльник" имело несколько вариантов перевода: "лютувало", "лютувальник" и "жигало". А в русско-украинском словаре технической терминологии 1928 И. Шелудько и Т. Садовского слово "паяльник" использовалось как "лютівник", "лютовальник".

Следовательно, в украинском языке в начале 20 века существовало несколько вариантов для обозначения этого инструмента. Впрочем, из-за языковой стандартизации и ограничения влияния российских терминов, на сегодняшний день словосочетание "паяльник" закрепилось в широком употреблении. В то же время старые варианты, такие как "лютувало", "жигало", стали архаизмами и теряют актуальность сегодня.

Следует отметить, что в Википедии указаны оба варианта этого слова.

Учитывая это, для современных украинцев корректно использование слова "паяльник", хотя традиционные варианты, как "лютувало", не стоит забывать, ведь они являются частью языковой истории и культурного наследия.

Ранее "Телеграф" писал, что многие не знают, как правильно называются крючки на застежке бюстгальтера. Оказывается, эта деталь на украинском языке называется "гаплик".