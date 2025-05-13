Є дві причини відмовитися від слова "ок": філологиня назвала справжні українські замінники

Мовознавиця розкрила, чим небезпечне це коротке слово для українців

Чому варто сказати "гаразд" замість звичного "ок"? Філологи називають дві важливі причини: це англійське скорочення чуже для нашої мови, а ще через нього ми перестаємо використовувати власні слова.

В українській є чудові відповідники – "добре", "звісно", "гаразд", які звучать природно та зрозуміло. Про це "Телеграфу" розповіла дипломована філологиня, викладачка української мови, фольклористка та популяризаторка рідної мови Марія Словолюб.

Як і будь-яка жива мова, українська постійно змінюється. Одні слова виходять з ужитку, інші з'являються. Англіцизми стають частиною щоденного мовлення, але не всі зміни можна назвати природними.

Марія Словолюб розповідає, що її учні завжди дивувалися, коли замість короткого "ок" вона писала "гаразд" або "добре". За словами філологині, останнім часом люди взагалі скоротили це слово до "плюс" – пишуть одне слово, і всі розуміють, що йдеться про згоду.

Викладачка пояснює свою позицію: "ок" настільки коротке, що люди розучилися писати повноцінні слова. До того ж це скорочення не з української мови, хоча в нас є багато власних відповідників.

Фахівчиня пропонує використовувати українські слова: "гаразд", "добре", "звісно". Для неформального спілкування підійде "добренько" – воно звучить м'якше та дружніше. За словами Марії Словолюб, краще навіть поставити смайлик, аніж писати англійське "ок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно побажати гарних вихідних українською мовою. Українська мова дає можливість додати відтінків у кожну фразу.