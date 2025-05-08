Папы Римского в украинском языке не существует? Как правильно называть главу Католической церкви

Этот титул происходит от греческого "πάππας" (pappas), то есть "батько"

На фоне избрания нового Папы Римского у многих возникает вопрос: корректно ли его называть именно Папой. Так как в украинском языке фактически нет такого слова.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что слово "Папа" происходит от греческого "πάππας" (pappas), то есть "батько".

Однако в Украине официально утверждено, что глава Католической церкви Папа Римский, а не "батько". Однако если же возникают сомнения в правильности этого утверждения, не следует забывать, что в первую очередь Папа Римский — это титул.

То есть фактически эти слова как имя собственное, поэтому не переводятся дословно. К примеру, как названия городов, стран или фамилии. Выходит, что на украинском правильно "Папа Римський", а не "батько Римський".

Добавим, что в первые века существования христианства "папами" называли любого священнослужителя. Со временем этот титул закрепился за епископом Рима. Тогда и появился Папа Римский, титул которого пишется с заглавных букв.

Заметим, что в большинстве языков не возникает путаницы с Папой. Например, на польском Папа будет Papież, на английском языке — Pope, на французском — Pape, на немецком — Papst, на латыни — Papa.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле звучали давние украинские имена до русификации.