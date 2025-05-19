В Украине имеют смысл, а РФ присвоила себе: какие украинские имена давали россиянам
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В список вошли 10 имен
Украинские имена – это духовное наследие, которое веками пытались украсть у нас россияне. В условиях безжалостной русификации и систематического уничтожения украинской идентичности наши аутентичные имена стали очередной мишенью для присвоения Россией.
"Телеграф", ссылаясь на данные искусственного интеллекта, расскажет, какими украинскими именами называли детей россияне и какая причина. Речь пойдет за мужчин и женщин.
Мужские имена
- Богдан – имя славянского происхождения, популярное в Украине, особенно в казацкие времена.
- Остап ассоциируется с украинской казацкой традицией, в частности через литературу (например, "Тарас Бульба").
- Ярослав – историческое имя, связанное с Киевской Русью, но популярное в Украине.
- Тарас – имя, которое стало символом украинской культуры благодаря Тарасу Шевченко.
- Левко – уменьшающаяся форма имени Льва, характерная для украинской традиции.
Женские имена
- Оксана – имя, которое оказалось типично украинским, производное от "Ксении", но приобрело популярность в Украине.
- Соломия – имя библейского происхождения, но в Украине особое культурное значение.
- Наталья – уменьшительная форма от Наталии, популяризированная украинской литературой (например, "Наталка Полтавка").
- Ярина – украинская форма имени Ирина, имеющая выразительный местный колорит.
- Звездная – имя, связанное со славянской мифологией, популярной в Украине.
Эти имена могли "перейти" к русским через смешанные браки, культурное влияние или популярность украинской литературы и искусства.
Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, имеющих происхождение от церковнослужителей.