В список вошли 10 имен

Украинские имена – это духовное наследие, которое веками пытались украсть у нас россияне. В условиях безжалостной русификации и систематического уничтожения украинской идентичности наши аутентичные имена стали очередной мишенью для присвоения Россией.

"Телеграф", ссылаясь на данные искусственного интеллекта, расскажет, какими украинскими именами называли детей россияне и какая причина. Речь пойдет за мужчин и женщин.

Мужские имена

Богдан – имя славянского происхождения, популярное в Украине, особенно в казацкие времена.

– имя славянского происхождения, популярное в Украине, особенно в казацкие времена. Остап ассоциируется с украинской казацкой традицией, в частности через литературу (например, "Тарас Бульба").

ассоциируется с украинской казацкой традицией, в частности через литературу (например, "Тарас Бульба"). Ярослав – историческое имя, связанное с Киевской Русью, но популярное в Украине.

– историческое имя, связанное с Киевской Русью, но популярное в Украине. Тарас – имя, которое стало символом украинской культуры благодаря Тарасу Шевченко.

– имя, которое стало символом украинской культуры благодаря Тарасу Шевченко. Левко – уменьшающаяся форма имени Льва, характерная для украинской традиции.

Женские имена

Оксана – имя, которое оказалось типично украинским, производное от "Ксении", но приобрело популярность в Украине.

– имя, которое оказалось типично украинским, производное от "Ксении", но приобрело популярность в Украине. Соломия – имя библейского происхождения, но в Украине особое культурное значение.

– имя библейского происхождения, но в Украине особое культурное значение. Наталья – уменьшительная форма от Наталии, популяризированная украинской литературой (например, "Наталка Полтавка").

– уменьшительная форма от Наталии, популяризированная украинской литературой (например, "Наталка Полтавка"). Ярина – украинская форма имени Ирина, имеющая выразительный местный колорит.

– украинская форма имени Ирина, имеющая выразительный местный колорит. Звездная – имя, связанное со славянской мифологией, популярной в Украине.

Эти имена могли "перейти" к русским через смешанные браки, культурное влияние или популярность украинской литературы и искусства.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, имеющих происхождение от церковнослужителей.