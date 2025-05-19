В Україні мають сенс, а РФ привласнила собі: які українські імена давали росіянам

До списку увійшло 10 імен

Українські імена – це духовна спадщина, яку століттями намагалися вкрасти у нас росіяни. В умовах безжальної русифікації та систематичного нищення української ідентичності, наші автентичні імена стали черговою мішенню для привласнення Росією.

"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість, якими українськими іменами називали дітей росіяни і яка цьому причина. Мова йтиме за чоловіків та жінок.

Чоловічі імена

Богдан – ім'я слов'янського походження, популярне в Україні, особливо в козацькі часи.

– ім'я слов'янського походження, популярне в Україні, особливо в козацькі часи. Остап – асоціюється з українською козацькою традицією, зокрема через літературу (наприклад, "Тарас Бульба").

– асоціюється з українською козацькою традицією, зокрема через літературу (наприклад, "Тарас Бульба"). Ярослав – історичне ім’я, пов’язане з Київською Руссю, але популярне в Україні.

– історичне ім’я, пов’язане з Київською Руссю, але популярне в Україні. Тарас – ім’я, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку.

– ім’я, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку. Левко – зменшувана форма імені Лева, характерна для української традиції.

Жіночі імена

Оксана – ім’я, що виявилося типово українським, похідне від "Ксенії", але набуло популярності в Україні.

– ім’я, що виявилося типово українським, похідне від "Ксенії", але набуло популярності в Україні. Соломія – ім'я біблійного походження, але в Україні має особливе культурне значення.

– ім'я біблійного походження, але в Україні має особливе культурне значення. Наталка – зменшувальна форма від Наталії, популяризована українською літературою (наприклад, "Наталка Полтавка").

– зменшувальна форма від Наталії, популяризована українською літературою (наприклад, "Наталка Полтавка"). Ярина – українська форма імені Ірина, що має виразний місцевий колорит.

– українська форма імені Ірина, що має виразний місцевий колорит. Зоряна – ім'я, пов'язане зі слов'янською міфологією, популярною в Україні.

Ці імена могли "перейти" до росіян через змішані шлюби, культурний вплив чи популярність української літератури та мистецтва.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які мають походження від церковнослужителів.