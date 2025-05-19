В Україні мають сенс, а РФ привласнила собі: які українські імена давали росіянам
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До списку увійшло 10 імен
Українські імена – це духовна спадщина, яку століттями намагалися вкрасти у нас росіяни. В умовах безжальної русифікації та систематичного нищення української ідентичності, наші автентичні імена стали черговою мішенню для привласнення Росією.
"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість, якими українськими іменами називали дітей росіяни і яка цьому причина. Мова йтиме за чоловіків та жінок.
Чоловічі імена
- Богдан – ім'я слов'янського походження, популярне в Україні, особливо в козацькі часи.
- Остап – асоціюється з українською козацькою традицією, зокрема через літературу (наприклад, "Тарас Бульба").
- Ярослав – історичне ім’я, пов’язане з Київською Руссю, але популярне в Україні.
- Тарас – ім’я, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку.
- Левко – зменшувана форма імені Лева, характерна для української традиції.
Жіночі імена
- Оксана – ім’я, що виявилося типово українським, похідне від "Ксенії", але набуло популярності в Україні.
- Соломія – ім'я біблійного походження, але в Україні має особливе культурне значення.
- Наталка – зменшувальна форма від Наталії, популяризована українською літературою (наприклад, "Наталка Полтавка").
- Ярина – українська форма імені Ірина, що має виразний місцевий колорит.
- Зоряна – ім'я, пов'язане зі слов'янською міфологією, популярною в Україні.
Ці імена могли "перейти" до росіян через змішані шлюби, культурний вплив чи популярність української літератури та мистецтва.
Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які мають походження від церковнослужителів.