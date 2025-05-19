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В Україні мають сенс, а РФ привласнила собі: які українські імена давали росіянам

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Жінки та чоловіки Новина оновлена 19 травня 2025, 13:44
Жінки та чоловіки. Фото Колаж "Телеграф"

До списку увійшло 10 імен

Українські імена – це духовна спадщина, яку століттями намагалися вкрасти у нас росіяни. В умовах безжальної русифікації та систематичного нищення української ідентичності, наші автентичні імена стали черговою мішенню для привласнення Росією.

"Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту розповість, якими українськими іменами називали дітей росіяни і яка цьому причина. Мова йтиме за чоловіків та жінок.

Чоловічі імена

  • Богдан – ім'я слов'янського походження, популярне в Україні, особливо в козацькі часи.
  • Остап – асоціюється з українською козацькою традицією, зокрема через літературу (наприклад, "Тарас Бульба").
  • Ярослав – історичне ім’я, пов’язане з Київською Руссю, але популярне в Україні.
  • Тарас – ім’я, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку.
  • Левко – зменшувана форма імені Лева, характерна для української традиції.

Жіночі імена

  • Оксана – ім’я, що виявилося типово українським, похідне від "Ксенії", але набуло популярності в Україні.
  • Соломія – ім'я біблійного походження, але в Україні має особливе культурне значення.
  • Наталка – зменшувальна форма від Наталії, популяризована українською літературою (наприклад, "Наталка Полтавка").
  • Ярина – українська форма імені Ірина, що має виразний місцевий колорит.
  • Зоряна – ім'я, пов'язане зі слов'янською міфологією, популярною в Україні.

Ці імена могли "перейти" до росіян через змішані шлюби, культурний вплив чи популярність української літератури та мистецтва.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які мають походження від церковнослужителів.

Теги:
#Жінки #Чоловіки #Росіяни #Імена