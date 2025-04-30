Эти 12 фамилий самые короткие в Украине: узнайте, как они звучат

В основном эти родовые имена не имеют большого количества носителей

Среди большого разнообразия украинских фамилий есть те, которые действительно уникальны. Например, самая длинная и сложная фамилия или самые загадочные родовые имена. Но есть также и самые короткие, которые, ко всему прочему, является еще и довольно редкими.

Наши предки раньше создавали фамилии, опираясь на ряд различных факторов. Впрочем, не всегда формировали длинные фамилии, поскольку их иногда было трудно произносить. Потому начали появляться короткие, порой состояние всего из двух букв.

Всего в этом материале мы приводим в пример 12 таких фамилий. На деле их может быть гораздо больше.

Стоит отметить, что в большинстве случаев эти родовые имена не имеют большого количества носителей. Лишь у некоторых из этого списка число переваливает за 500. Но в основном, это десятки или вообще единицы.

Самые короткие фамилии в Украине

Ех – принадлежит 11 украинцам.

Лис – 2026 человек могут похвастаться этой фамилией.

Мак – 407 человек имеют эту фамилию.

Кий – известно о 221 носителе в Украине.

Сын – 19 владельцев этой фамилии.

Лев – принадлежит 700 украинцам.

Гай – известно о 881 владельце этой фамилии.

Яр – 5 человек могут похвастаться этой фамилией.

Вак – 30 носителей этой фамилии.

Сав – считается очень редким, ведь только один человек имеет эту фамилию.

Уль – известно о 8 носителях этой фамилии.

Лут – 761 украинец может похвастаться этой фамилией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ назвал, какие фамилии могут появиться после окончания войны в Украине.