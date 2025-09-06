Прощаем и просим прощения – именно эта формула должна вернуть Украину и Польшу на путь взаимопонимания и примирения, — Вице-спикер Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с Маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской, украинскими и польскими парламентариями, чиновниками, дипломатами, общественными деятелями, историками — приняли участие в церемонии перезахоронения 42 останков, эксгумированных на территории бывшего села Пужники (Тернопольщина).

Представители Украины и Польши собрались, чтобы почтить память и достойно провести в последний путь жертв трагических событий украинско-польского противостояния времен Второй мировой войны.

"Украина пошла навстречу Польше и разрешила эксгумационные работы в Пужниках и других местностях, даже в тяжелейших условиях российской агрессии и террора против гражданского населения. Украина пошла навстречу Польше — не ради политики, а по гуманистическим и христианским соображениям", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она акцентировала, что Волынская трагедия – общая боль и трагедия обоих народов Украины и Польши, а в этом противостоянии пострадали как украинцы, так и поляки.

Церемония перезахоронения останков, эксгумированных на территории бывшей деревни Пужники

"Прощаем и просим прощения — именно эта формула, которую всегда отстаивали Президенты Украины и Польши, должна вернуть нас на путь понимания и примирения", — убеждена Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что жертвы Волынской трагедии с обеих сторон заслуживают установления имен, достойного захоронения и памяти. Их семьи с обеих сторон имеют право знать правду и посещать места отдыха родных – как в Украине, так и в Польше.

"Мы все преклоняем головы перед памятью украинских и польских жертв Волынской трагедии, решительно осуждаем совершенные против украинцев и поляков преступления и осуждаем тех, кто их совершал!", — заявила Елена Кондратюк.

По ее словам, на 30 сентября планируется проведение первых за многие годы поисково-эксгумационных работ на месте украинских захоронений в с. Юречково возле Перемышля на территории Польши. "Я приветствую этот встречный шаг польской стороны", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер отметила важность того, что поисково-эксгумационные работы проходят совместно и согласно законодательству Украины и Польши.

"Это положительный результат конструктивного диалога украинско-польской Рабочей группы Министерств культуры двух государств. Эта совместная работа должна продолжаться и дальше. Благодарна также всем вовлеченным экспертам и представителям общественных организаций Украины и Польши", — сказала Елена Кондратюк.

По убеждению Вице-спикера, оценку Волынской трагедии должны давать историки, на профессиональном научном уровне, на основе конструктивного диалога.

"Мы к этому готовы! Именно поэтому поддерживаю и призываю к возобновлению работы совместного Форума историков Украины и Польши. Предлагаю уже в ближайшее время провести совместную встречу глав Институтов национальной памяти обоих государств", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также отметила, что Украина как государство, сделала очень многое для примирения и достоинства памяти поляков, погибших в разные периоды 20-ст.

"На уровне всех Президентов и правительств всегда звучали слова прощения. Наши интеллектуальные сообщества писали открытые взаимные письма о прощении за исторические образы. Как это было в 2016 году", — напомнила Елена Кондратюк.

Недавно, по ее словам, в Сейме Польши произошло еще одно историческое событие – первый совместный Молитвенный завтрак как площадка для диалога политиков и религиозных организаций Украины и Польши.

"Это напоминает нам, что больше всего нас объединяют христианские ценности и человечность. "Не существует справедливости без прощения, а сотрудничества – без взаимной откровенности!", — говорил Папа Римский Иоанн Павел II, призывая к историческому примирению и сочетанию украинцев и поляков", — подчеркнула Елена Кондратюк.

По ее убеждению, лучшее общее будущее Украины и Польши – это мир, безопасность и сотрудничество в большой европейской семье "без политизации трагедий, старых оскорблений – в духе примиренной памяти".

В мероприятии также приняли участие и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, заместитель Министра иностранных дел Александр Мищенко, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, Министерство культуры и национального наследия Польши Марта Ценьковская, Председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Павел Коваль, Министр в канцелярии Президента Польши Мацин Пшидач, депутат Европарламента Михал Дворчик и другие.