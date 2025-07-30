На Всемирной конференции спикеров устроили России демарш во главе с Украиной, — Елена Кондратюк (видео)

На Всемирной конференции глав парламентов, которая проходит в Женеве, участники устроили демарш во время выступления российского спикера Матвиенко.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, представляющая Украину на саммите спикеров.

Представители парламентов во главе с Еленой Кондратюк вышли из зала в знак протеста против действий России в Украине и против участия российской делегации в демократических собраниях. Соответствующее видео опубликовано на странице Елены Кондратюк в "Фейсбук".

Матвиенко была вынуждена выступать перед почти пустым залом.

"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины! Спасибо, искренне, слезы на глазах — сколько коллег нас поддерживает! Мы не одни! Слава Украине!" — отметила Елена Кондратюк.

Всемирная конференция руководителей парламентов – это мероприятие, которое раз в 5 лет организует Межпарламентский союз, объединяющий 180 парламентов мира.

Приглашение российской делегации, состоящей из подсанкционных лиц, вызвало острую реакцию.

"Матвиенко как лицо, одобрившее вооруженную агрессию России и все дальнейшие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, а не выступать на мировых собраниях и распространять российские нарративы", — заявила Елена Кондратюк.