Вицеспикер Рады Кондратюк назвала два главных вопроса на переговорах Зеленского и Трампа

Политик подчеркивает, что благодаря диалогу двух президентов Штаты впервые за каденцию Трампа готовы предоставить Украине стратегическую защиту.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом стала громким мировым событием во многих аспектах. Однако важнейшими темами, поднятыми в ходе переговоров, является возвращение детей из российской оккупации и гарантии безопасности для Украины. Такого мнения придерживается вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Об этом она отметила на своей Facebook-странице. По словам политики, переговоры двух президентов продемонстрировали, что Украина находится на стороне добра, а также имеет сильную поддержку в виде самых мощных европейских стран. Однако работы всё ещё хватает.

Кондратюк подчеркнула, что очень важно обсудить возвращение похищенных российским режимом маленьких украинцев домой.

"Хорошо, что тема возвращения похищенных и депортированных детей прозвучала на встрече такого высокого уровня. О ней говорил и Дональд Трамп, и Урсула фон дер Ляйен. Хорошо, что эта чрезвычайно сенситивная тема поднимается и в горизонтали Первых леди", — подчеркивает вице-спикер.

Касаемо гарантий безопасности для Украины Елена Кондратюк говорит, что в первую очередь все устные обещания поддержки, устраивающие официальный Киев, должны превратиться в конкретный документ с четкими и действующими механизмами. Важнейшим является тот момент, что и Америка, и другие страны мира декларируют — украинцы не останутся один на один с агрессором.

"Впервые за каденцию Трампа прозвучала готовность США дать Киеву стратегическую защиту. Впервые Трамп лично признал, что безопасность Украины — часть стратегических интересов США и НАТО. Это меняет риторику: вместо "остановить войну любой ценой" — признание, что Россию нужно сдерживать силой и гарантиями, а не только переговорами. Для Киева это сигнал, что даже без быстрого вступления в НАТО существует реалистичная альтернатива, которая может закрепиться юридически", — отметила Кондратюк.

По ее мнению, теперь украинским дипломатам следует работать над созданием документа, например двустороннего соглашения с США, или других многосторонних договоренностей, которые могут способствовать ключевым интересам Украины. В первую очередь — для достижения устойчивого мира, чего, бесспорно, украинская власть стремится больше всего.