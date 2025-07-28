"История ничему не учит": вицеспикер Кондартюк об участии людей Путина в конференции в Женеве и целях Украины на этой встрече

В интервью Елена Кондратюк рассказала, как планирует обращать внимание на войну в Украине

Всемирная конференция глав парламентов в Женеве, Швейцария, будет проходить с 28 по 30 июля. Делегацию России на этом мероприятии возглавила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В состав русской делегации вошли заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сенаторы Лилия Гумерова и Андрей Денисов, а также заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и глава комитета Думы по международным делам.

В блицинтервью "Телеграфу" вицеспикер Верховной Рады Елена Кондартюк рассказала об отношении украинского политикума по поводу участия в ней россиян и цели Украины на встрече в Женеве.

Визит Матвиенко – следствие бюрократической несостоятельности

Елена Кондратюк подчеркнула, что присутствие Валентины Матвиенко и других подсанкционных представителей РФ на форуме — это следствие "бюрократической несостоятельности" международных структур.

– Какова цель конференции? С какой целью, по-вашему, туда пригласили россиян? Планируются ли совместные мероприятия с ними?

– Межпарламентский союз собирает Всемирную конференцию глав парламентов ориентировочно раз в 5 лет. Это большое событие, куда съезжаются делегации всех входящих в МПС парламентов (181 страна + 15 ассоциированных членов). В этом году тема всеобщих дебатов – "Мир в хаосе: парламентское сотрудничество и многосторонность ради мира, справедливости и процветания для всех". Россиян туда пригласили очевидно по тем же причинам, по которым они до сих пор являются членами ООН. Спикер Думы будет выступать на всеобщих дебатах, будет участвовать в Саммите женщин-спикерок — как видим, здесь к ней не относятся как к агрессору. Меня особенно удивляет позиция Швейцарии. Швейцария, присоединившаяся к европейским пакетам санкций против России, принимает самолет с подсанкционными лицами! А как же запрет на взлет и посадку российских самолетов? Там не только Матвиенко, которая в швейцарском санкционном списке с 2014 года, там еще как минимум три подсанкционных в делегации — вицеспикеры. При этом Швейцария нам очень помогает гуманитарно и в миротворческой миссии.

Елена Кондратюк на конференции в Швейцарии/Facebook

– Подобные послабления – это скорее исключение или тенденция по отношению к россиянам?

– Это демонстрация бюрократической несостоятельности. Из всех крупных структур только Совет Европы исключил Россию из своего состава после полномасштабного вторжения, в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Россия приостановила членство добровольно. Все остальные, как, например, ООН или ОБСЕ, ссылаются на устав и не делают этого. По-моему, это лицемерие. Они снова пытаются примирить агрессора. Такое впечатление, что история ничему не учит.

– Общались ли вы с нашей слюней по этому поводу и известно ли вам о предстоящих этой конференции дипломатических шагах?

– Женева только принимает конференцию. За ее проведение ответственно не посольство Украины, а представительство при МПС. МИД и парламентская делегация готовят определенные шаги по выражению протеста. Я лично планирую говорить об этом вслух на всех площадках, где буду выступать, в том числе во время общих дебатов.

– Какие перед собой ставите основные цели в этой конференции?

– Не дать забыть о нашей войне. Не допустите, чтобы она стала фоном. Буду просить национальные парламенты:

одобрять выделение военной и гуманитарной помощи. Особенно средств противовоздушной обороны. Потому что это именно гуманитарная помощь.

продолжать санкционное давление на государство-агрессора. Замороженные активы РФ – направить на восстановление разрушенного.

Мы приветствуем инициативы вроде Лондонской "коалиции желающих" и формата "Weimar+" как примеры слаженного европейского лидерства. Именно поэтому мы призываем все парламенты-члены МПС активно приобщаться к миротворческим усилиям. А также осуществлять визиты в Украину и присоединяться к Международной коалиции по возвращению детей Bring Kids Back.

Вицеспикер Рады Елена Кондратюк/Facebook

Какие страны присоединились к санкциям против Матвиенко и как ее пропустили в Швейцарию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уже более 10 лет находится в многочисленных санкционных списках из-за публичной поддержки войны против Украины.

Еще 2 марта 2014 года, после разрешения на введение российских войск в Украину, которое Совет Федерации предоставил под ее председательством, Матвиенко была занесена на доску позора Шепетовского городского совета под номером один. В дальнейшем ее неоднократно включали в международные санкционные списки.

6 апреля 2022 года она попала в санкционный перечень США 13 марта 2023 года — в санкционный список ЕС, предусматривающий запрет на въезд и замораживание активов.

Это уже не первый случай, когда подсанкционные российские чиновники прибывают в Швейцарию. Еще в 2016 году, перед сессией Межпарламентского союза и форумом БРИКС, посольство РФ специально спрашивало разрешение на въезд для Матвиенко и Леонида Слуцкого. Швейцария тогда разрешила, несмотря на наличие обоих в санкционном списке ЕС, к которому она присоединяется регулярно. По данным российских СМИ, Италия пропустила российских политиков через свое воздушное пространство, а Швейцария уронила на свою территорию.

Что известно о Валентине Матвиенко

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко является одной из приближенных к Путину топ-чиновниц и страстной сторонницей войны против Украины. Она родилась в 1949 году в Шепетовке на Хмельнитчине, окончила Черкасское медицинское училище, но затем перебралась в Россию, где начала политическую карьеру. Сегодня ей 75 лет.

Валентина Матвиенко и Владимир Путин

Матвиенко активно продвигала скандальные законы, в частности о повышении пенсионного возраста в РФ и запрете идеологии "чайлдфри", позиционируя себя как защитница "традиционных ценностей". В 2014 году она созвала сенаторов на экстренное заседание, на котором Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на территорию Украины. Позже Матвиенко открыто поддержала "референдум" в Крыму и его аннексию Россией.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины уведомила ее о подозрении. Матвиенко обвиняют в содействии войне, голосовании за ратификацию "соглашений" о присоединении оккупированных территорий к РФ и распространении фейков о ВСУ и ситуации на фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок, отведенный России на достижение соглашения с Украиной, с 50 дней до 10-12. В случае провала переговоров Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Кремля.