Вице-спикер Елена Кондратюк призвала участников Всемирной конференции спикеров к бойкоту российской делегации

Заместитель председателя Верховной Рады планирует использовать трибуну в Женеве для донесения правды об агрессии России против Украины

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, представляющая Украину на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве, призывает участников саммита к бойкоту российской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Я призываю участников Конференции спикеров к бойкоту любых публичных мер при участии этой международной преступницы — Матвиенко. Любое общее фото или рукопожатие с ней — означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой в целях оправдания преступлений РФ", — отметила Олена Кондратюк в своем посте на "Фейсбук".

В Женеве проходит Всемирная конференция глав парламентов мира, которую организует всемирная организация Межпарламентский союз ориентировочно раз в 5 лет. Делегация России во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в Конференции, несмотря на наличие персональных санкций, чем вызвала возмущение.

Заместитель председателя Верховной Рады отметила, что планирует использовать трибуну Всемирной конференции для донесения правды об агрессии России против Украины. О ежедневных обстрелах и ежедневных жертвах, о похищенных детях, которых Россия использует в качестве заложников и хочет менять на военнопленных, о потребности Украины в ПВО, о лживой позиции России в отношении мирных переговоров, об угрозе, которую несет Россия всему миру.

"Отдельный пункт, о котором я буду говорить, — об усилении санкционной политики. Даже так: усиление дисциплины санкционной политики. Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания. Не могут распространять свои нарративы на самых представительских площадках. В чем тогда смысл санкций?" – заявила Елена Кондратюк.

"Матвиенко как лицо, одобрившее вооруженную агрессию России и все последующие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, создание которого, кстати, поддержала Швейцария. Мне досадно, что после всех резолюций швейцарского парламента в поддержку Украины, с осуждением таких преступлений России против наших детей — Матвиенко и компания гуляют вокруг Женевского озера, имеют трибуну на большой международной конференции", — отметила вице-спикер.

По ее убеждению, очень важно показать демарш всех демократических стран против присутствия России на саммите спикеров: нельзя разрешить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции.