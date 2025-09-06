Пробачаємо і просимо пробачення – саме ця формула має повернути Україну та Польщу на шлях порозуміння та примирення, — Віцеспікерка Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською, українськими та польськими парламентарям, урядовцями, дипломатами, громадськими діячами, істориками — взяли участь у церемонії перепоховання 42 останків, ексгумованих на території колишнього села Пужники (Тернопільщина).

Представники України та Польщі зібралися аби вшанувати пам'ять і гідно провести в останню путь жертв трагічних подій україно-польського протистояння часів Другої світової війни.

"Україна пішла назустріч Польщі та дозволила ексгумаційні роботи в Пужниках та інших місцевостях, навіть у дуже важких умовах російської агресії і терору проти цивільного населення. Україна пішла назустріч Польщі — не заради політики, а з гуманістичних та християнських міркувань", — наголосила Олена Кондратюк.

Вона акцентувала, що Волинська трагедія – спільний біль і трагедія обох народів України та Польщі, а у цьому протистоянні постраждали, як українці, так і поляки.

Церемонія перепоховання останків, ексгумованих на території колишнього села Пужники

"Пробачаємо і просимо пробачення – саме ця формула, яку завжди обстоювали Президенти України та Польщі, має повернути нас на шлях порозуміння та примирення", — переконана Олена Кондратюк.

Віцеспікерка наголосила, що жертви Волинської трагедії з обох сторін заслуговують на встановлення імен, на гідне поховання і пам’ять. Їх родини з обох сторін мають право знати правду і відвідувати місця спочинку рідних – як в Україні, так і в Польщі.

"Ми всі схиляємо голови перед пам’яттю українських та польських жертв Волинської трагедії, рішуче засуджуємо скоєні проти українців та поляків злочини і засуджуємо тих, хто їх скоював!", — заявила Олена Кондратюк.

За її словами, на 30 вересня планується проведення перших за багато років пошуково-ексгумаційних робіт на місці українських поховань в с. Юречково поблизу Перемишля на території Польщі. "Я вітаю цей зустрічний крок польської сторони", — зазначила Олена Кондратюк.

Перепоховання ексгумованих останків

Віцеспікерка відзначила важливість того, що пошуково-ексгумаційні роботи відбуваються спільно і згідно законодавства України та Польщі.

"Це позитивний результат конструктивного діалогу українсько-польської Робочої групи Міністерств культури двох держав. Ця спільна робота має тривати і надалі. Вдячна також всім долученим експертам та представникам громадських організацій України та Польщі", — сказала Олена Кондратюк.

На переконання Віцеспікерки, оцінку Волинській трагедії повинні давати історики, на фаховому науковому рівні, на основі конструктивного діалогу.

"Ми до цього готові! Саме тому підтримую і закликаю до відновлення роботи спільного Форуму істориків України та Польщі. Пропоную вже найближчим часом провести спільну зустріч очільників Інститутів національної пам’яті обох держав", — підкреслила Олена Кондратюк.

Старий хрест і лампадка на ньому під час церемонії перепоховання останків

Олена Кондратюк на церемонії перепоховання ексгумованих останків

Віцеспікерка також зауважила, що Україна як держава, зробила дуже багато для примирення та гідного вшанування пам’яті поляків, загиблих в різні періоди 20-ст.

"На рівні всіх Президентів та урядів завжди звучали слова прощення. Наші інтелектуальні спільноти писали відкриті взаємні листи про прощення за історичні образи. Як це було у 2016 році", — нагадала Олена Кондратюк.

Нещодавно, за її словами, в Сеймі Польщі відбулася ще одна історична подія – перший спільний Молитовний сніданок, як майданчик для діалогу політиків та релігійних організацій України та Польщі.

"Це нагадує нам, що найбільше нас об’єднують християнські цінності та людяність. "Не існує справедливості без прощення, а співпраці – без взаємної відвертості!", — казав Папа Римський Іван Павло II, закликаючи до історичного примирення та поєднання українців і поляків", — підкреслила Олена Кондратюк.

На її переконання, краще спільне майбутнє України та Польщі – це мир, безпека та співпраця у великій європейській родині "без політизації трагедій, старих образ – у дусі примиреної пам’яті".

У заході також взяли участь т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, заступник Міністра закордонних справ Олександр Міщенко, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ценьковська, Голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Павел Коваль, Міністр в канцелярії Президента Польщі Мацін Пшидач, депутат Європарламенту Міхал Дворчик та інші.