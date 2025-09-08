"Решать должны украинцы, а не Путин": Борис Джонсон назвал неожиданное условие окончания войны

Джонсон назвал единственный

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Украинском форуме оборонных инноваций, проходившего при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда совершаются атаки на мирных жителей.

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации.

Президент Трамп сам вполне справедливо подчеркивал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России. Конечно, мы должны это сделать. Почему россияне могут бить где угодно в Украине, а мы отказываем Украине в праве отвечать? Борис Джонсон

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных способностей. По его мнению, для прекращения войны необходимо снять стратегическую неопределенность и четко показать Кремлю, что Украина принадлежит западной системе безопасности.

Мы должны наглядно показать своим действиям, что Украина сделала выбор в пользу Запада, и мы будем поддерживать ее в этом стремлении. Именно поэтому идея "коалиции желающих" так важна. Расширяя уже существующие форматы сотрудничества, мы можем коллективно как Запад доказать: Путин не решает, какие иностранные страны могут заходить в Украину для помощи в обороне. Это решают сами украинцы – подчеркнул Борис Джонсон

Он отметил, что будущее Украины – это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

"Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конечном счете к натовским институтам", — сказал он.

В то же время Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта.

Я думаю, что прекращение огня было бы хорошим решением, даже если, к сожалению, оно будет означать заморозку конфликта вдоль нынешней линии фронта, оставив Путину де-факто контроль над значительной частью Украины. Это не будет компромиссом по вопросам суверенитета. Это дало бы ему выход, а украинцы знали бы, что фактически спасли свою страну и демократию. И все, что сейчас нужно, чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственно возможным путем — со свободной, суверенной и независимой Украиной. — подытожил экспремьер Великобритании

После выступления украинские ветераны подарили Борису Джонсону трофейный обломок беспилотника "шахед", которым российские войска атаковали населенные пункты Украины.

Борис Джонсон на украинском форуме оборонных инноваций в Лондоне

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинской разведке считают, что завершение войны возможно уже в 2025 году. В то же время подчеркивается, что для этого необходимо одновременное совпадение ряда критических факторов.