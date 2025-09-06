Когда кончится война? В разведке дали ответ, который удивил украинцев

Украинцы сомневаются в реальности прогноза от ГУР

Пока Дональд Трамп верит в возможность переговоров с Владимиром Путиным, а Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины, в украинской разведке уверены, что война потенциально может закончиться в 2025 году. Но для этого должно совпасть много факторов.

Об этом высказался представитель главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. В интервью Новости.LIVE он рассказал, что для этого нужно. Он подчеркнул, что Украина прилагает максимальное количество усилий, чтобы война закончилась более быстрым и справедливым миром.

Что касается факторов, то должна быть не только поддержка внешним давлением на Россию, санкциями и помощью в экономике и оборонке. Украинские силы безопасности должны защищать государство, дипломатия – работать, а общество – поддерживать.

Для этого должно совпасть много факторов. Усиление давления на государство агрессора, усиление помощи для Украины, оборонной, экономической, другой, усиление давления санкционного, экономического. Более жесткая позиция и наших партнеров. Безусловно, прежде всего это способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, отвергать врага, и способностью украинской дипломатии, и, безусловно, готовностью украинского общества дальше держать оборону, дальше защищать собственную страну. Андрей Юсов, представитель ГУР Министерства обороны

Слова Юсова не вызывали энтузиазма у комментаторов, ведь обещания и прогнозы по завершению войны раздаются довольно часто. На юмористический лад пользователей настроило упоминание о "многих факторах". Они предположили, что это может быть прибытие трансформеров, квантовый скачок или сосулька, что упадет на голову российскому президенту.

В то же время, часть комментаторов вообще не верит и в действенность перечисленных факторов. Они считают, что единственная надежда на победу – распад России, ведь Путина не остановит даже капитуляция Украины.

