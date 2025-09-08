"Вирішувати мають українці, а не Путін": Борис Джонсон назвав несподівану умову закінчення війни

Джонсон назвав єдиний можд

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на Українському форумі оборонних інновацій, що проходив за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI), заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці асоціації.

Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Звісно, ми повинні це зробити. Чому росіяни можуть бити будь-де в Україні, а ми відмовляємо Україні у праві відповідати? Борис Джонсон

Він наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей. На його думку, для припинення війни необхідно зняти стратегічну невизначеність і чітко показати Кремлю, що Україна належить до західної системи безпеки.

Ми повинні наочно показати своїми діями, що Україна зробила вибір на користь Заходу, і ми будемо підтримувати її у цьому прагненні. Саме тому ідея "коаліції охочих" така важлива. Розширюючи вже наявні формати співпраці, ми можемо колективно, як Захід, довести: Путін не вирішує, які іноземні країни можуть заходити в Україну для допомоги в обороні. Це вирішують самі українці — наголосив Борис Джонсон

Він зауважив, що майбутнє України — це питання ідентичності та вибору, а не території.

"Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до натівських інституцій", — сказав він.

Водночас Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту.

Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, — щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом — із вільною, суверенною та незалежною Україною — підсумував експрем'єр Великої Британії

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок безпілотника "шахед", яким російські війська атакували населені пункти України.

Борис Джонсон на Українському форумі оборонних інновацій в Лондоні

