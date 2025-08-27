Ключ к развитию украинской оборонной отрасли: гендиректор NAUDI о важности работы с иностранными партнерами

Ключевой вызов – преодолеть разрыв между производственными возможностями отрасли и объемами финансирования

Совместные предприятия с иностранными партнерами – ключ к развитию украинской оборонной отрасли. Украина активно ищет международных партнеров для создания совместных производственных площадок.

Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров в интервью изданию Forbes. По его словам, подобные проекты станут мощным толчком к расширению оборонного потенциала страны.

Как отмечает NAUDI, производители оборонно-промышленного комплекса сталкиваются с ограниченным государственным финансированием: бюджет на закупку оружия в 2025 году составляет всего $17,5 млрд — это почти вдвое меньше, чем может обеспечить украинская оборонная промышленность.

Ассоциация добавляет, что ключевой вызов – преодолеть разрыв между производственными возможностями отрасли и объемами финансирования. Именно эта тема находится в центре новых инициатив — законопроектов "Defense City" и программы "Build With Ukraine". Они направлены на стимулирование инвестиций, упрощение регуляторных процедур и создание дополнительных источников финансирования производства как в Украине, так и за ее пределами.

"Это не должно быть закрытым клубом. Мы хотим, чтобы одинаковые возможности были доступны всем жизнеспособным украинским производителям оборонной продукции", — подчеркнул Сергей Гончаров.

Он также предостерег, что важно не допустить концентрацию государственной поддержки только в руках ограниченного круга крупных компаний, ведь малые и средние производители играют критическую роль в обеспечении фронта.

Отдельно гендиректор NAUDI отметил важность открытия возможностей экспорта для предприятий ОПК:

"Мы имеем более чем достаточную мощность для производства продукции для фронта и экспорта."

Это позволит масштабировать производство, уменьшить затраты, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления, что в свою очередь станет дополнительным ресурсом для финансирования оборонных заказов.