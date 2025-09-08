Украинский "Арсенал демократии": в Лондоне рассказали, как война изменила оборонную индустрию

Объемы оборонного производства в Украине выросли в 34-35 раз с начала полномасштабного вторжения

В понедельник, 8 сентября, в столице Великобритании стартовал второй "Саммит свободы", одним из центральных событий которого стал Украинский форум оборонных инноваций. Первая панель форума, которая проходит при поддержке Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), называется "Арсенал демократии" — она посвящена изменениям в украинской оборонной отрасли, международной кооперации и внедрению новейших технологий в сектор безопасности.

Как отметил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, украинская оборонная индустрия пережила фундаментальную трансформацию, стала более мобильной и инновационной, и сегодня является равноправным игроком на международном рынке.

Мы не просим благотворительности. Мы предлагаем совместные разработки, обмен технологиями и полноценное производственное партнерство. Украина знает, как выглядит современное поле боя и готова делиться этим опытом. Сергей Гончаров

Он подчеркнул, что еще несколько лет назад иностранные компании не проявляли интереса к сотрудничеству с украинскими производителями, но сегодня все больше партнеров инициируют совместные проекты.

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, народный депутат Галина Янченко назвала оборонную отрасль "самым динамичным сектором украинской экономики" и призвала европейских партнеров к более системной поддержке.

По ее словам, объемы оборонного производства в Украине выросли в 34-35 раза за последние 3,5 года. Этого удалось добиться благодаря как активному участию волонтеров, так и благоприятной законодательной среде, в частности, льготным кредитам (5% годовых) и экспериментальным моделям сотрудничества между армией и производителями.

Мы, по меньшей мере, раз в пол года запускаем инновации, которые меняют боевые подходы. Украина не только получатель помощи, но и источник передовых решений Галина Янченко

Панель "Арсенал демократии" на саммите в Лондоне, 8 сентября. Фото: NAUDI

По ее словам, на старте полномасштабной войны Украина производила оборонную продукцию на 1 млрд долларов в год, ныне — более 35 млрд евро.

К обсуждению присоединился и британский политик, бывший заместитель председателя Консервативной партии, а ныне боец Интернационального легиона Украины Джек Лопрести. Он призвал союзников пересмотреть подходы к оборонным закупкам и ускорить процессы производства.

Изготовление новой техники занимает три года. Но если это вопрос жизни и смерти, можем ли мы позволить себе такой темп? Нам нужно изменить мышление: действовать быстро, системно и без промедлений Джек Лопрести

Отдельно он обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются украинские производители в Великобритании — от визовых вопросов до банковских процедур — и отметил необходимость устранения таких технических барьеров для более глубокого сотрудничества.

"Украина защищает не только себя, но и всю Европу. И если мы хотим избежать катастрофы завтра — действовать нужно уже сегодня", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известный американский бизнесмен Эрик Принс, имеющий репутацию приближенного к Дональду Трампу и фигурирующий в многочисленных скандалах, активно пытается закрепиться в украинском оборонном секторе. Бывший офицер ВМС США и основатель печально известной частной военной компании Blackwater (ныне – Academi) продвигает в Украине свои бизнес-интересы через компанию Vectus Global и, по информации источников, стремится установить контроль над украинскими производителями дронов.