В Лондоне обсудили масштабирование украинского ОПК и барьеры для инвестиций

Владислава Коваль
Читати українською
"Саммит Свободы" в Лондоне — Украинский форум оборонных инноваций 08 сентября 2025
"Саммит Свободы" в Лондоне — Украинский форум оборонных инноваций. Фото NAUDI

Западные правительства должны изменить подход к инвестициям в украинские оборонные технологии, считает Саймон Леви

Во время саммита свободы 8 сентября в Лондоне состоялся Украинский форум оборонных инноваций при поддержке ассоциации NAUDI. Участники из Украины и Великобритании обсудили вызовы для масштабирования оборонного производства и финансовых барьеров.

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации. Вторую панель открыл член Президиума NAUDI и гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. Он заявил, что, несмотря на успехи в производстве БПЛА и беспилотных систем, отрасли критически не хватает финансирования.

Наши мощности уже сегодня превышают объем государственного оборонного заказа в пять раз. Но без финансовой поддержки мы не можем масштабироваться

Владислав Бельбас

Вторая панель Украинского форума оборонных инноваций
Вторая панель Украинского форума оборонных инноваций

Он подверг критике ставку на иностранные поставки в 2022-2023 годах, которые поступали с опозданием и сдерживали развитие внутреннего производства. Бельбас подчеркнул, что у Украины преимущество перед Западом — боевой опыт и способность работать в условиях обстрелов и отключений, но требует действенных механизмов сотрудничества с иностранными донорами. В качестве примера он привел программу SAFE, которая до сих пор не имплементирована в полной мере.

Наши технологии проверены в боях. Мы знаем цену каждому евро, доллару и фунту, вложенному в оборону

Владислав Бельбас

Глава по развитию оборонного бизнеса британской индустриальной ассоциации ADS Саймон Леви подтвердил, что инвестиции в украинский ОПК сталкиваются с барьерами — в частности, строгим регулированием и трудностями с банковскими переводами. В то же время, он отметил рост поддержки со стороны Европейского инвестбанка и государственного фонда Великобритании.

Инвесторы должны смотреть не только на сегодняшнюю войну, но и то, что будет после нее. Украина будет в уникальном положении для экспорта оборонных технологий

Саймон Леви

В заключение Бельбас призвал западные правительства изменить подход к инвестициям в военное производство.

Нужно вкладывать столько, сколько нужно. Потому что военная сила – это не экономическая опция. Это фундамент выживания

Владислав Бельбас

#Саммит #Лондон #ВПК #Оборонные технологии #NAUDI