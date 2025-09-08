В Лондоне обсудили масштабирование украинского ОПК и барьеры для инвестиций

Западные правительства должны изменить подход к инвестициям в украинские оборонные технологии, считает Саймон Леви

Во время саммита свободы 8 сентября в Лондоне состоялся Украинский форум оборонных инноваций при поддержке ассоциации NAUDI. Участники из Украины и Великобритании обсудили вызовы для масштабирования оборонного производства и финансовых барьеров.

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации. Вторую панель открыл член Президиума NAUDI и гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. Он заявил, что, несмотря на успехи в производстве БПЛА и беспилотных систем, отрасли критически не хватает финансирования.

Наши мощности уже сегодня превышают объем государственного оборонного заказа в пять раз. Но без финансовой поддержки мы не можем масштабироваться Владислав Бельбас

Вторая панель Украинского форума оборонных инноваций

Он подверг критике ставку на иностранные поставки в 2022-2023 годах, которые поступали с опозданием и сдерживали развитие внутреннего производства. Бельбас подчеркнул, что у Украины преимущество перед Западом — боевой опыт и способность работать в условиях обстрелов и отключений, но требует действенных механизмов сотрудничества с иностранными донорами. В качестве примера он привел программу SAFE, которая до сих пор не имплементирована в полной мере.

Наши технологии проверены в боях. Мы знаем цену каждому евро, доллару и фунту, вложенному в оборону Владислав Бельбас

Глава по развитию оборонного бизнеса британской индустриальной ассоциации ADS Саймон Леви подтвердил, что инвестиции в украинский ОПК сталкиваются с барьерами — в частности, строгим регулированием и трудностями с банковскими переводами. В то же время, он отметил рост поддержки со стороны Европейского инвестбанка и государственного фонда Великобритании.

Инвесторы должны смотреть не только на сегодняшнюю войну, но и то, что будет после нее. Украина будет в уникальном положении для экспорта оборонных технологий Саймон Леви

В заключение Бельбас призвал западные правительства изменить подход к инвестициям в военное производство.

Нужно вкладывать столько, сколько нужно. Потому что военная сила – это не экономическая опция. Это фундамент выживания Владислав Бельбас

