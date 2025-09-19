Финансовый гамбит: как Украина может получить миллиарды долларов от России, не дожидаясь репараций

Алексей Гончаренко заявил, что замороженные российские средства необходимо в ближайшее время передать Украине

Уже четвертый год лидеры европейских стран не могут решить, что делать с замороженными российскими активами на сумму около 300 миллиардов долларов. Хотя полная конфискация и заблокирована, появилась новая идея: так называемый "кредит под репарации", который и позволит направить эти средства в поддержку Украины.

О ней в публикации для Reuters написал британский журналист Гуго Диксон. Европейская комиссия уже дала зеленый свет, так что остается лишь определить механизмы, сделать программу масштабной и запустить ее. "Телеграф" обратился к Алексею Гончаренко, президенту комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы и народному депутату Украины, чтобы выяснить, чего ожидать от этого механизма.

Принцип кредита

Логика проста: государство, совершившее агрессию, должно платить за нанесенный ущерб. По задумке, Украине предоставляется кредит под залог российских активов, но возвращать его она будет только в случае, если Москва заплатит репарации.

Если Россия откажется выполнять решения международного трибунала, то кредит автоматически "списывается". Соответственно, деньги исчезают для Москвы, и она несет финансовую потерю, тогда как Киев получает средства уже сейчас.

Юридическую основу для такого решения должны создать несколько институциональных шагов. Во-первых, Генассамблея ООН уже приняла резолюцию с призывом в Россию выплатить компенсации. Во-вторых, группа стран финализовала проект конвенции по созданию специальной комиссии по рассмотрению исков Украины. Проблема в том, что эта комиссия вынесет решение всего через несколько лет. Именно на этот промежуток и должен приходиться "мостик" в виде кредита.

Возможные механизмы

Один из вариантов — передать замороженные активы России из депозитариев, в том числе из брюссельского Euroclear, в специальную целевую структуру (SPV). Она предоставит кредит Украине с условием, что возвращать его придется только после выплаты Россией репараций. Юридически владельцем активов останется Москва, а Украина выдаст долговую расписку.

Альтернативный механизм — "обмен на облигации". ЕС мог бы выпустить долгосрочные беспроцентные облигации, которые выкупались бы за счет российских средств. Вырученные деньги были направлены в виде займа Украине. Но здесь возникают риски: что будет, если Россия так и не заплатит репарации?

Тогда ЕС придется искать средства для погашения собственных облигаций. К тому же их реальная стоимость будет значительно ниже номинала. Поэтому схема SPV выглядит более простой и надежной.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" отметил, что смысла разбираться в технических деталях европейского законодательства и правовых механизмов нет, ведь решение этих денег будет политико-юридическим.

На мой взгляд, его надо принимать как можно быстрее. И идеального механизма, наверное, не существует. Но рабочих механизмов может быть не один, не два и не три. И европейским странам нужно быстрее определяться Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко/Facebook-страница

Времени мало

Вопрос технической конструкции менее важен, чем скорость принятия решения. После фактического сворачивания финансовой поддержки со стороны США Украина может столкнуться с дефицитом ресурсов уже в начале 2026 года. Чем быстрее Киев получит кредит под репарации, тем более уверенно сможет финансировать оборону. Это также будет сигнализировать Москве, что Украина не останется без денег и может сделать Кремль более склонным к переговорам о прекращении огня.

Дефицит средств в оборонном бюджете страны может мотивировать европейских партнеров передавать эти средства, поскольку именно они являются единственным реальным дополнительным источником.

"Нужно объяснять, что необходимо как можно быстрее принимать соответствующие решения, что Украина сегодня нуждается в финансировании абсолютно по всем направлениям", — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы. При этой ситуации, история с замороженными российскими деньгами, которые находятся в Европе, но не используются хотя бы для того, чтобы эта война не была проиграна, по его мнению, безумна.

"Поэтому нужно давить по этому вопросу, поднимать его. Надо объяснять европейским избирателям, что если эти деньги не взять, то придется за их деньги всё финансировать. Что, я думаю, их не порадует. Поэтому тот, кто виноват в агрессии, должен заплатить за ее последствия", — подчеркнул депутат. По его словам, уже наблюдаются определенные положительные сдвиги со стороны Германии, поэтому давление на вопрос передачи российских активов следует продолжать.

Алексей Гончаренко и Кит Келлог/Facebook-страница

Кроме того, как считает депутат, если в ближайшее время Европа не решится на передачу средств РФ, то Москва может потребовать возврата этих средств.

"Чем быстрее Европа окончательно решит этот вопрос, тем меньше вероятность того, что дальше придется о чем-то в этом направлении с Россией договариваться. И, конечно, это продемонстрирует России, что у Украины есть серьезный финансовый потенциал для продолжения боевых действий ", — подчеркнул Гончаренко.

Для сравнения он привел военный бюджет России, составляющий 150 миллиардов долларов. Сумма, которую может получить Украина за счет замороженных активов – двухлетний бюджет, который Москва тратит на войну.

Это на 5-6 лет практически продолжение боевых действий. Поэтому это покажет России, что нет смысла дальше продолжать это, и это будет очень серьезный рычаг. Алексей Гончаренко

Идти на максимум

Основные активы России – около 210 миллиардов евро – заморожены в ЕС. Еще примерно 75 миллиардов долларов расположены в других странах G7. Первые признаки более широкой коалиции уже видны: министры финансов Великобритании и Канады присоединятся к дискуссиям вместе с коллегами из ЕС. Как глава G7 в этом году Канада может попытаться подключить США и Японию. У Вашингтона активов немного — всего около 5 миллиардов долларов, но его политическое участие придало бы проекту большее значение.

Ключевым игроком остается ЕС. Долгое время его роль в переговорах США и России по окончании войны была второстепенна. Масштабный кредит для Украины способен не только закрыть финансовые нужды Киева, но и дать Брюсселю реальное место за столом предстоящих переговоров.

Вместе с тем, описанный выше механизм кредита может привести к тому, что сама Россия заявит о необходимости снятия международной изоляции, поскольку будет считаться, что репарации Украине она уже выплатила. Однако Алексей Гончаренко замечает: Кремль вообще не планирует выплачивать никаких компенсаций, поэтому учитывать эту деталь не стоит.

В любом случае нужно забирать эти деньги как можно скорее. Даже если представить, что где-то потом они будут учтены, это будет потом. У нас сегодня идут боевые действия, мы теряем каждый день. Передача этих средств один из путей для нас, чтобы, во-первых, держаться, а во-вторых, показать России, что эти боевые действия следует завершать. Алексей Гончаренко

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. Чтобы он вступил в силу, решение еще единогласно одобрит Совет ЕС, где поддержку должны оказать все 27 стран-членов.