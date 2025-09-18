Что у Макрона на уме, то у Орбана на языке? Почему "зависли" новые санкции против России

Для некоторых стран антироссийские санкции – это удар по собственному кошельку.

Принятие 19-го пакета европейских санкций против России тормозится из-за внесения замечаний от разных стран-членов Евросоюза, чьи финансовые интересы затрагивают этот документ. Весьма интересно, что некоторые главы государств противятся антироссийским санкциям открыто, в то время как некоторые — скрыто.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус. Он объяснил, что лучше: сделать что-то как попало уже сегодня или идеально – завтра.

— Если они все договорятся, пакет выйдет через две недели позже, но в нем будет полный запрет нефти и газа. Это будет лучше, чем сегодня примут какой-то пакет, а в нем будут персональные санкции против каких-то третьезначных лиц. Лучше сильный пакет, но чтобы все договорились, что они будут его соблюдать, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что пакет санкций принимается консенсусом, поэтому все 27 стран должны за него проголосовать.

— У многих есть разные замечания, почему они не хотят. К примеру, Фицо и Орбан против запрета потребления российской нефти. И они говорят об этом честно. Против ограничений по сжиженному природному газу Франция, Испания и Бельгия, но они публично об этом не говорят, — продолжает политолог.

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан честно говорит, что нужно торговать с Россией. А французский президент Эммануэль Макрон такого никогда на публике не говорит, хоть и торгует.

— Против ограничений по "теневому" флоту, который перевозит российскую нефть, Греция и Мальта. У Греции – большой флот, а Мальта — это страна, которая продает свой флаг для чужого флота. И это огромная статья доходов этого маленького государства. И они тоже не очень активны публично, — отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Кроме того, ряд стран выступают против ограничений выдачи туристических виз россиянам. Ведь для Греции, Италии, Испании это очень важная статья доходов.

— И вот мы видим, что кроме публичных заявлений от г-жи фон дер Ляен идет большая непубличная работа, чтобы согласовать позиции всех. Поэтому подчеркиваю, 19-й пакет будет принят тогда, когда до последней запятой, до последней точки будут соглашаться все 27 членов ЕС без исключения, — подытожил Максим Гардус.

