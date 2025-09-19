Брюссель "бьет" по Москве: рассказываем детали нового пакета санкций против РФ

Санкции коснутся не только России

В пятницу, 19 сентября, Европейская Комиссия представила 19 пакет санкций против России. Теперь предложенные Брюсселем ограничения должны получить "зеленый свет" от Совета ЕС, ведь для окончательного принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"К сожалению, в течение последнего месяца Россия продемонстрировала полное пренебрежение к дипломатии и международному праву. Она осуществила одни из самых больших по масштабу атак беспилотников и ракет против Украины с начала войны, поражая как правительственные здания, так и гражданские дома, нанеся удар по нашему офису ЕС в Киеве. Угрозы для нашего Союза также растут.

За последние две недели российские дроны Shahed нарушили воздушное пространство нашего Союза как в Польше, так и в Румынии. Это не действия того, кто стремится к миру. Снова и снова президент Путин осуществлял эскалацию. И в ответ Европа ужесточает давление. Именно поэтому сегодня я представляю наш 19 пакет санкций", — заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон Дер Ляен.

Во-первых, Брюссель настроен сократить доходы России от ископаемого топлива, ведь именно за счет их Москва поддерживает свою военную машину.

"Мы запрещаем импорт российского сжиженного природного газа (LNG) в европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы готовы к этому. Мы экономили энергию, диверсифицировали поставки и инвестировали в низкоуглеродные источники энергии как никогда раньше. Сегодня эти усилия дают результат", — анонсировала президент.

Предварительно ЕС снизил предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 долларов США.

"Для усиления контроля за исполнением мы теперь вводим санкции против еще 118 судов из теневого флота. В общей сложности более 560 судов теперь включены в список санкций ЕС. Ведущие энергетические торговые компании Роснефть и Газпромнефть теперь попадают под полный запрет транзакций. Другие компании также подвергнутся заморозке.

Мы теперь преследуем тех, кто питает российскую войну, покупая нефть с нарушением санкций. Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные трейдеры, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года нефтяные доходы России в Европе снизились на 90%. Теперь мы окончательно пролистываем эту страницу", — заявила фон Дер Ляен.

Евросоюз стремится ликвидировать финансовые лазейки, которыми пользуется Россия для обхода санкций:

"Мы вводим запрет транзакций для дополнительных банков в России и банков в третьих странах. Мы усиливаем борьбу с обходом. По мере того, как тактика уклонения становится все более изощренной, наши санкции адаптируются, чтобы оставаться на шаг впереди".

Поэтому впервые наши ограничительные меры ударят по криптоплатформам и будут запрещать транзакции в криптовалютах. Мы включаем в список иностранных банков, связанных с российскими альтернативными платежными системами. А также ограничиваем транзакции с юридическими лицами в специальных экономических зонах.

Также Брюссель предлагает добавить новые прямые экспортные ограничения на используемые на поле боя товары и технологии.

"Мы включаем в (санкционный) список 45 компаний в России и третьих странах. Эти компании оказывали прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В движущейся инновациям войне отрезать Россию от доступа к ключевым технологиям — чрезвычайно важно. Прежде всего, когда речь идет о беспилотниках", — добавила глава Еврокомиссии.

По оценкам европейцев, санкции оказывают серьезное влияние на экономику России.

"Процентная ставка составляет 17%. Инфляция остается стабильно высокой. Доступ России к финансированию и доходам постоянно уменьшается. А перегретая военная экономика России приближается к своим границам.

Еще интереснее, что во время прямых разговоров с партнерами, ведущими диалог с Россией, они говорят, что среди первых российских прошений это ослабление санкций. Мы знаем, что наши санкции являются эффективным инструментом экономического давления. И мы будем продолжать их применять, пока Россия не сядет за стол переговоров с Украиной ради справедливого и затянувшегося мира", — отметила Урсула фон Дер Ляен.

Также Еврокомиссия работает над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины на основе замороженных российских активов.

"Мы должны быть очень четкими: это война России, и именно агрессор должен за нее заплатить. Благодаря денежным остаткам, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине ссуду под репарации. Сами активы не будут затрагиваться. А риск придется нести коллективно", — пояснила чиновник.

Украина будет возвращать этот заем только тогда, когда Россия выплатит репарации. Вскоре в ЕС пообещали предоставить детали предложения.