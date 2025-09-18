"Украина просто рухнет". Сколько лет Киев будет нуждаться в поддержке партнеров после окончания войны

Вариант финансировать Украину за счет замороженных активов РФ вызывает опасения у Европы

В настоящее время финансовая поддержка европейских партнеров перекрывает половину бюджета Украины в год. И в такой помощи Киев будет нуждаться годами после окончания войны.

Об этом заявил нардеп от "Слуги Народа" Богдан Кицак в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, отсутствие финансовой поддержки Запада приведет к падению Украины и демонтажу ее государственности.

"Без этих денег Украина просто рухнет. Начнутся такие процессы демонтажа государственности, которые трудно будет остановить или урегулировать", — сказал Кицак.

Он подчеркнул, что даже после окончания войны Украина будет нуждаться в поддержке партнеров еще 5-10 лет. Ведь есть недофинансирование бюджета, а за подписания мирных соглашений и выхода государства из военного положения эти потребности не исчезнут. И европейские лидеры это понимаю, однако они достаточно медленно принимают решение.

Кицак добавил, что, несмотря на это понимание, Европа не будет принимать соответствующие решения быстро, особенно если это касается замороженных российских активов. Ведь партнеры видят риски, которые могут немало им стоить. Вариант финансировать Украину за счет замороженных активов РФ рассматривается, но его принятие будет затягиваться. Здесь, по мнению нардепа, у европейцев есть опасения по поводу предстоящего снятия санкций с России и возможных судебных процессов.

Однако факт того, что Украина нуждается и будет нуждаться в поддержке европейских партеров после окончания войны еще 5-20 лет остается. Кицак считает, что Европа это видит и понимает.

