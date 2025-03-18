"Курица, несущая золотые яйца": что такое замороженные российские активы и можно ли ими финансировать Украину

В Европе считают, что конфискация активов усложнит их использование в качестве рычага для переговоров

Из-за сомнений со стороны США относительно поддержки Украины европейские союзники обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Целью является использование этих средств для компенсаций Украины.

Как сообщает издание "The Independent", поскольку средства все еще заблокированы, россияне заявляют о нарушении международного права и дестабилизации финансовых рынков.

Что это такое и где хранятся активы?

Первоначально эти деньги были размещены в краткосрочных государственных облигациях, служивших резервом для Центрального банка России. На сегодняшний день большинство из них погашено и они превратились в наличные, которые находятся в так называемых банках-хранителях.

В странах ЕС находится около 210 млрд евро, большинство из них хранится в бельгийской расчетной палате для финансовых операций Euroclear.

Остальные суммы — в банках Великобритании, Японии, Франции, Канады, Швейцарии, Австралии и Сингапура.

Демократии G-7 ("Большой семерки") использовали часть замороженных активов для финансирования 50 миллиардов долларов помощи Украине из-за займов под будущие проценты. Это позволяет избежать юридических и финансовых осложнений.

Кто и почему требует ареста этих активов

Польша, Великобритания и балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) хотят сделать больше, в частности конфисковать российские деньги, из-за огромного ущерба, нанесенного Россией.

Всемирный банк оценивает восстановление Украины в 524 миллиарда долларов за 10 лет.

Между тем, европейские союзники обсуждают увеличение финансовой помощи Украине. Это связано с заявлением президента США Дональда Трампа, что Европа должна сама позаботиться о собственной безопасности.

Почему Франция, Германия и Бельгия выступают против

Лидеры в Европе считают, что конфискация активов на данном этапе усложнит их использование в качестве рычага для мирных переговоров.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что замораживание активов в центральных банках противоречит международному праву.

"Это может представлять риск для европейской финансовой стабильности", — добавил он.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул важность осторожного подхода к арестованным средствам. По его словам, это "курица, которая тоже несет золотые яйца".

Противники блокировки беспокоятся, что страны и инвесторы начнут избегать европейских финансовых учреждений, если будет риск ареста активов. Это, по их мнению, может ослабить роль евро как международной валюты в хранении государственных резервов.

Элина Рыбакова, экономистка аналитического центра Bruegel, сообщила, что Саудовская Аравия и Китай могут ответить на это продажей европейских государственных облигаций, что приведет к удорожанию займов для уже имеющих долги правительств. В то же время, она выступает за конфискацию.

Кроме того, есть опасения, что данная ситуация напоминает кризис европейского долга 2010-2012 годов, когда расходы по займам резко возросли.

Станет ли изъятие российских средств законным по международному праву

Некоторые эксперты считают, что конфискация активов может быть законной как "контрмеры" — действия, оправданные для принуждения России прекратить нарушение международного права.

Однако другие юристы отрицают это, считая, что использование активов в качестве компенсации за ущерб нарушает международное право.

Директор Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб Том Китинг рассказал, что этот вопрос является юридически противоречивым и сводится к политической воле.

Что говорит об этом Россия

Москва неоднократно заявляла, что арест российских активов будет "незаконным и снизит доверие к инвесторам".

"Любая попытка их (намерения — ред.) реализовать повлечет за собой очень серьезные юридические последствия", — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Politico раскрыл список стран, которые против передачи Украине активов России.