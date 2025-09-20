Зеленский анонсировал новый обмен пленными и рассказал о следующих переговорах между Украиной и Россией

России выгодны безрезультатные переговоры, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведется работа над следующим обменом пленными с Россией. Киев надеется, что из российской неволи удастся вернуть еще 1000 украинцев.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами 19 сентября. На нем побывал корреспондент "Телеграфа".

Об обмене Рустем (секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, — ред.) говорил с Мединским (глава российской переговорной группы Владимир Мединский, — ред.) – они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками Владимир Зеленский

Когда будут следующие встречи делегаций Украины и России

Президент подчеркнул, что можно встретиться хоть завтра, "если мы хотим просто поговорить". Но Украине нужен результат, в то время как России выгодны безрезультатные переговоры.

Мы прочли все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочли – они их изучили очень хорошо. Они знают, что хотят, а мы знаем, что хотим мы. Мы можем просто с ними встречаться без какого-либо движения вперед – и именно такие пустые встречи им выгодны, но это не приближает к миру Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что Россия в очередной раз соврала. Она отказалась обсуждать встречу на уровне лидеров, хотя была такая договоренность.

Они соврали в очередной раз – встречаемся, есть договоренность об обмене, и кроме обмена есть договоренность, в каком формате встречаются лидеры, чтобы попытаться договориться об окончании войны, о том или ином этапе. Но встретились и договорились только об обмене. Вернулись и сказали: "Давай обмен пройдет, гражданских… после гражданских будет звонок с Рустемом, обсудим дальше". У них был звонок. Теперь говорят: "надо наверняка еще что-то сделать – технические встречи". То есть они оттягивают все, — отметил президент

Ранее Телеграф рассказывал, о чем Зеленский говорил на встрече с депутатами "Слуги народа" вечером 16 сентября. По словам одного из участников, это была "попытка возобновить диалог".