"Попытка возобновить диалог". О чем Зеленский говорил на встрече со "слугами"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа" вечером 16 сентября. Основной темой встречи были вопросы социально-экономического характера.

Как рассказали Forbes Ukraine три участника встречи на условиях анонимности, на встрече Зеленского со "слугами" обсудили вопросы жилья для внутренне перемещенных лиц, ограничения зарплаты в госсекторе и отмену спецпенсий. Один из собеседников поделился впечатлением, что встреча выглядела как "попытка возобновить диалог после июльских событий с НАБУ и САП".

Напомним, в конце июля Верховная Рада поддержала, а президент подписал законопроект №12414, фактически содержавший ограничение полномочий Национального антикоррупционного Бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Это вызвало массовые протесты в Украине, люди вышли на улицы. Также международные партнеры подвергли законопроект резкой критике. 24 июля президент зарегистрировал безотлагательный законопроект №13533, возвращающий независимость НАБУ и САП. Рада поддержала его 331 голосом "за". По оценкам Forbes Ukraine, все это "вбило очень глубокий клин недоверия между парламентом и Офисом президента и фактически привело к полноценному парламентскому кризису".

Встреча Зеленского со "Слугами народа" — что известно

Разговор длился полтора часа и проходил в формате вопрос-ответ. Из 230 депутатов "Слуги народа" на нее пришло всего около половины.

Депутаты затронули тему обеспечения жильем тех, кто из-за войны потерял дом или вынужден был его покинуть. Президент предложил им разработать конкретное решение проблемы.

Также предложили установить верхний предел зарплаты в публичном секторе. Один из собеседников издания сказал, что Зеленский "не против".

Кроме того, нардепы подняли вопрос отмены спецпенсий для силовиков. Впрочем, президент не стал развивать тему.

Президент дипломатически "съехал" с вопроса. Сказал, что надо думать, как это все лучше сделать, — сообщил один из депутатов

Депутаты также предложили повысить базовый оклад военнослужащих. Сейчас он составляет 20 тысяч гривен. Следующую встречу с фракцией Зеленский предложил провести в начале октября.

