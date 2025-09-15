"Придется мне". Трамп снова стремится быть голубем мира для Украины и России: что придумал теперь

Сам президент США скоро снова может вмешаться в переговоры между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что ненависть между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — непостижима. Ему придется вмешаться, чтобы война в Украине закончилась.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед вылетом в Белый дом, трансляцию вел телеканал Fox News. повторил ту риторику, что ранее ему удалось остановить семь войн, но ситуация между Украиной и Россией сложнее.

Ненависть между Зеленским и Путиным — непостижимая. сказал Трамп

Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность переговоров между ними, Трамп заметил, что сомневается в этом и сказал, что, возможно, ему придется "говорить самому".

Я не знаю. Относительно скоро. Мы решим это так или иначе, но относительно скоро… Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать. Так что мне придется вмешаться, сказал Дональд Трамп.

Может не помочь даже Ватикан

Глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV считает, что, несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна.

Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающего к миру, и роль посредника".

Это совсем разные вещи, и вторая, по моему мнению, сейчас гораздо менее реалистичная, – отметил он.

Понтифик подчеркнул, что Святой Престол с самого начала полномасштабного вторжения прилагает значительные усилия для сохранения позиции нейтралитета.

По словам главы Ватикана, даже когда звучали предложения провести переговоры между Украиной и Россией на территории Ватикана или в другом церковном месте, он осознавал все возможные последствия такого шага.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп назвал условие введения серьезных санкций против РФ.