Упомянул спикер Кремля и Польшу

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль констатирует паузу в переговорах между Украиной и Россией. Однако "каналы общения переговорных групп есть".

Песков, чьи слова цитируют росСМИ, добавил, что "нельзя носить розовые очки" и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине. Он напомнил слова президента США Дональда Трампа, также говорившего, что завершить войну России против Украины оказалось сложнее, чем он думал.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что Россия "готова продолжать мирные переговоры по Украине". Песков также повторил тезис российской пропаганды, что европейские страны якобы "мешают мирным усилиям по Украине". Не забыл и о НАТО, назвав Альянс "инструментом конфронтации, а не мира и стабильности".

Вспомнил пресс-секретарь Путина и о Польше — в издевательской манере Песков заявил, что действия и заявления Польши по поводу учений "Запад-2025" якобы объясняются "эмоциональной нагрузкой". Напомним, России очень не понравилось, что Польша закрыла границу с Беларусью на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025".

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто в России является вторым по влиятельности человеком после Путина. Именно он отвечает за "зомбирование" россиян с подросткового возраста через медиа и соцсети.