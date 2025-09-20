Зеленський анонсував новий обмін полоненими та розповів про наступні перемовини між Україною та Росією

Росії вигідні безрезультатні переговори, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над наступним обміном полоненими з Росією. Київ сподівається, що з російської неволі вдасться повернути ще 1000 українців.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 вересня. На ньому побував кореспондент "Телеграфа".

Про обмін Рустем (секретар РНБО України Рустем Умєров, — ред.) говорив з Мединським (голова російської переговорної групи Володимир Мединський, — ред.) – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками Володимир Зеленський

Коли будуть наступні зустрічі делегацій України та Росії

Президент наголосив, що можна зустрітися хоч завтра, "якщо ми хочемо просто поговорити". Але Україні потрібен результат, тоді як Росії вигідні безрезультатні переговори.

Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що Росія вкотре збрехала. Вона відмовилася обговорювати зустріч на рівні лідерів, хоча була така домовленість.

Вони збрехали черговий раз – зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: "Давай обмін пройде, цивільних … після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі". Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: "треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі". Тобто вони відтягують все, — зазначив президент

