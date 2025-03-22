День Сорока Святых 2025: поздравления в открытках и стихах с праздником

Этот день посвящен памяти христианских мучеников.

Одним из важнейших церковных праздников для христиан восточного обряда является день Сорока Святых. Согласно новому календарю, на который перешла Православная Церковь Украины (ПЦУ), память мучеников чтили 9 марта, но многие продолжают отмечать событие по старому стилю, а именно 22 марта.

Этот день установлен в память 40 Севастийских мучеников, воинов-христиан, которые приняли смерть за то, что не отреклись от своей веры в IV веке. В народе праздник также называют "Сороки" или "Сорок мучеников". Этот день символизирует верность, силу духа и непоколебимую веру. Он напоминает о ценности духовных принципов даже в самые трудные времена.

"Телеграф" подготовил подборку открыток и поздравления в стихах, чтобы вы могли отправить их своих родным, друзьям и близким. Это будет еще одно напоминание людям о важном смысле этой даты.

С праздником 40 святых 2025!

С праздником Сороки, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

День Сорока Святых 22 марта - поздравления в открытках

С праздником Сороки поздравляю –

Великий праздник. Пусть сейчас

Вся наша вера лишь крепчает,

А радость пусть не покидает глаз.

Картинки ко дню Сорока Святых 2025

Пусть Сорок праведных святых своим крылом

Укроют вас от зла и бед,

Пусть озаряет все кругом

Священной веры чистый свет!

Праздник Сорока Святых 22 марта - красивые открытки

Желаю нам добра и благодати,

Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.

Вознаградят святые пусть чудной платой

Из самых-самых светлых благ.

С праздником Сорока Святых 22 марта 2025 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили для вас календарь событий.