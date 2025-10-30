В Украине настоящие великаны, у россиян — только гибриды: что не так с зубрами на Кавказе (видео)

Чтобы восстановить вид, ученым пришлось скрещивать европейских зубров с американскими бизонами и искусственно заселять в горах.

Гигантские зубры водятся не только в Украине, когда-то они были привычными жителями гор Северного Кавказа, но из-за охоты и уничтожения лесов подвид — кавказский зубр (домбай) полностью исчез в 1920-х годах. Чтобы его восстановить, на Кавказ завезли европейских зубров и гибридов, полученных от скрещивания зубров с американскими бизонами. Но эти зубробизоны до сих пор не имеют права называться зубрами.

Как рассказал "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, официальный представитель в Украине EBCC Виталий Смаголь, зубры с бизонами дают плодотворное потомство. Именно благодаря этому вид зубров удалось спасти.

Когда зубров в мире почти истребили – оставалось всего около тридцати особей, способных к размножению – существовало целое направление восстановления популяции путем так называемого поглотительного скрещивания с бизоном. Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ

Смаголь рассказывал, что во время работы в заповеднике "Аскания-Нова" наблюдал за зубрицей, жившей в стаде бизонов. Они воспринимали ее как свою, и каждый год она приводила зубробизончика. Отметим, что именно из "Аскании-Нови" зубробизонов завозили на Кавказ.

Зубр с телятами в Киевском зоопарке

Когда популяция зубров была на грани исчезновения, их восстанавливали методом поглотительного скрещивания. Сначала получали гибридное поколение — так называемых зубробизонов, а дальше этих животных скрещивали только с зубрами. Таким образом, постепенно увеличивали долю крови зубра — от половины до почти полной чистоты породы. В зоотехнической науке считается, что животное из 17/18 крови определенного вида уже относится к чистокровным.

Благодаря этому методу в России удалось получить зубробизонов, которые по внешности практически не отличаются от настоящих зубров. Таким образом, стада насчитывают сотни голов, но назвать их зубрами еще нельзя.

Они полностью похожи на зубра по фенотипу. Хотя в официальную родословную книгу зубра их не вносят, в России их все равно считают зубрами. Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ

Что с зубрами на Кавказе сейчас

И хотя настоящие домбаи исчезли с лица Земли из-за действий человека, сегодня зубры снова живут в горных лесах Кавказа — в Кавказском биосферном заповеднике, Тебердинском нацпарке и Цейском заказнике. В последние годы их численность возросла и превышает 1200 особей.

