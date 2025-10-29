Украинский зубр - это вам не бизон! Чем отличаются эти животные, рассказал ученый

Внешне зуб и бизон отличаются, но заметить эти различия смогут лишь некоторые специалисты

В лесах, степях и национальных парках Украины обитают такие гигантские животные как бизон американский и зубр европейский, которые очень похожи между собой. Однако это два разных животных, хоть и принадлежащих к одному роду.

Что нужно знать:

Зубр европейский и американский бизон — два вида рода бизонов, которые едва заметно отличаются внешним видом, а также средой обитания

Различить зубра и бизона сразу может довольно узкий круг специалистов

Род бизонов сформировался еще несколько миллионов лет назад

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.

По его словам, зубр европейский и бизон американский – это один род, называется род бизонов. Но виды – разные. В древности они населяли огромные просторы прерий и степей Северной Америки и Евразии.

Род бизон сформировался пару миллионов лет назад. Но он был еще предковой формой для обоих этих видов. А это так называемый широколобый бизон. Он существовал именно на территории Евразии сказал собеседник.

А затем случилось так, что он начал расселяться, он широко по ареалу. Часть этих животных перешла по Берингову перешейку в Северную Америку. Часть — в Европу. И когда Беринговый перешеек исчез, то эти две формы начали существовать совершенно изолированно.

На протяжении миллиона лет они изолировались и приобрели те морфологические черты, о чем мы можем говорить, что эти виды - разные. Очень близкие, но разные. То есть предковая форма у них еще миллион лет была одна и та же, но они уже разные. Они имеют морфологические различия, конечно. Люди, которые не посвящены в тонкости морфологии зубра и бизона, могут их спутать внешне полагает научный сотрудник.

Смаголь подчеркнул, что зубр и бизон очень отличаются, но различить их между собой может довольно узкий круг специалистов. Бизон более коротконогий, у него более низко посаженная голова, более отлогий. Он приспособлен к полному питанию именно травянистыми кормами. Хотя есть и сейчас форма лесного бизона, который там уже вторично зашел снова в лес, он тоже имеет определенные отличия.

Американский бизон. Фото: Википедия

А зубр — это животное, которое формировалось в лесном ландшафте. У него более высоко поднята голова, соответственно, он не такого тяжелого телосложения. Он имеет более длинные ноги, чем у бизона. Это именно потому, что он приподнимает голову, поскольку его рацион, помимо травянистых кормов, составляет еще все-таки складывающий и древесно-лиственные корма. Потому они внешне отличаются.

Европейский зубр. Фото: Википедия

Что известно о европейском зубре

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители Винницкой области заметили посреди леса огромного зубра.