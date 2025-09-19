Из Винницкой области — на смерть: один из последних хозяев леса погиб во время перевозки (фото)

Экологи бьют тревогу: зубров в Украине катастрофически мало, а гибель во время перевозки — свидетельство ненадлежащей организации.

Века назад великаны зубры господствовали в лесах Украины, сейчас их осталось всего несколько сотен. Один из этих редких животных на днях погиб из-за халатности.

Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр. Произошло это во время транспортировки из Винницкой области в национальный парк "Залесье" в Броварском районе Киевской области. Именно в винницких лесах живет одна из самых больших популяций зубров — 132 особи из всех около 400, которые есть в Украине. В парке "Залесье" после оккупации из 26 зубров осталось всего 14.

Зубры живут стадами. Фото: Центрально-Западное межрегиональное управление ЛХГ

Переселить должны были двух зубров, разрешение на такое путешествие дали в начале 2025 года в тогда еще действующем Министерстве окружающей среды. Животных переселяли, чтобы восстановить популяцию.

Однако все пошло не по плану. Отловить и перевезти животное должны были опытные егеря. Делать это можно только поздней осенью, зимой или ранней весной, чтобы не мешать животным размножаться и не вызвать стресса жарой.

Зубров для перевозки приманивают в ловушки на еду. Фото: Центрально-Западное межрегиональное управление ЛХГ

В КЭКЦ говорят, что подготовка к перевозке была ужасающей, а за смерть никого не наказали. Экологи подчеркивают, что в самом "Залесье" с зубрами происходит "странная история". Их поголовье не увеличивается, а держится одного количества. Причина может быть в отстреле.

Официальное мнение – зубры плохо размножаются. А на самом деле, скорее всего, их просто отстреливают во время царских охот по принципу — два зубра родилось, два отстреляли. КЕКЦ

"Залесье" долгое время было "охотничьей" резиденцией для президентов, здесь до сих пор функционируют вышки для охоты.

Охотник с убитым зубром. Фото: КЭКЦ

Даже во время полномасштабного вторжения разрешения на охоту выдаются, в частности в 2025 году официально разрешили убить четырех оленей, двух ланей и двух косуль.

Зубр, наверное, знал о царских охотах в Залесье, и потому решил не сдаваться охотникам, а покончил жизнь самоубийством. КЕКЦ

Популяция зубра из-за охоты с 2000 по 2010 год уменьшилась в четыре раза — с 800 особей до 200. Остановить отстрел смогла только генеральная прокуратура.

