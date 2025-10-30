В Україні справжні велетні, у росіян — лише гібриди: що не так із зубрами на Кавказі (відео)

Щоб відновити вид, ученим довелося схрещувати європейських зубрів з американськими бізонами та штучно заселяти в горах

Велетні зубри водяться не тільки в Україні, колись вони були звичними мешканцями гір Північного Кавказу, але через полювання та знищення лісів підвид — кавказький зубр ("домбай") — повністю зник у 1920-х роках. Щоб його відновити, на Кавказ завезли європейських зубрів і гібридів, отриманих від схрещення зубрів з американськими бізонами. Та ці зубробізони досі не мають права називатися зубрами.

Як розповів "Телеграфу" провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, офіційний представник в Україні EBCC Віталій Смаголь, зубри з бізонами дають плідне потомство. Саме завдяки цьому вид зубрів вдалось врятувати.

Коли зубрів у світі майже винищили — залишалося лише близько тридцяти особин, здатних до розмноження — існував цілий напрям відновлення популяції шляхом так званого поглинального схрещування з бізоном. Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ

Смаголь розповідав, що під час роботи у заповіднику "Асканія-Нова" спостерігав за зубрицею, яка жила у стаді бізонів. Вони сприймали її як свою, і щороку вона приводила зубробізончика. Зазначимо, що саме з "Асканії-Нови" зубробізонів завозили на Кавказ.

Зубр з телятами в Київському зоопарку

Коли популяція зубрів була на межі зникнення, їх відновлювали методом поглинального схрещування. Спершу отримували гібридне покоління — так званих зубробізонів, а далі цих тварин схрещували вже лише із зубрами. У такий спосіб поступово збільшували частку крові зубра — від половини до майже повної чистоти породи. У зоотехнічній науці вважається, що тварина з 17/18 крові певного виду вже належить до чистокровних.

Завдяки цьому методу в Росії вдалося отримати зубробізонів, які за зовнішністю практично не відрізняються від справжніх зубрів. Таким чином стада налічують сотні голів, але назвати їх зубрами ще не можна.

Вони повністю схожі на зубра за фенотипом. Хоча до офіційної родовідної книги зубра їх не вносять, у Росії їх усе одно вважають зубрами. Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ

Що з зубрами на Кавказі зараз

І хоча справжні домбаї зникли з лиця Землі через дії людини, сьогодні зубри знову живуть у гірських лісах Кавказу — у Кавказькому біосферному заповіднику, Тебердинському нацпарку та Цейському заказнику. За останні роки їхня чисельність зросла і перевищує 1200 особин.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим українські зубри відрізняються від бізонів. Вони не тільки жили на різних континентах, а й мають ледь вловні, проте вагомі відмінності в зовнішності.