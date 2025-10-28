"Думали это все, конец". Как спасли зубров в "Залесье" после российской оккупации

Национальный природный парк "Залесье" находился под оккупацией около одного месяца — с конца февраля до конца марта 2022 года

В ходе российской оккупации Киевщины в начале вторжения значительно пострадала популяция зубров в "Залесье". Ведь к концу 2022 года осталось всего 11 голов и все самки. Однако национальный природный парк "Залесье" нашел выход.

Что нужно знать:

Парк "Залесье" находился в российской оккупации пару недель

До вторжения россиян там было 24 зубра — потеряно более 50% животных

Зубр из Киевского зоопарка Мускат поспособствовал увеличению популяции

Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь. По его словам, длительное время с 2022 года "Залесье" было депрессивной группировкой, сейчас же ситуация изменилась.

Смаголь рассказывает, что во время оккупации части Киевщины на территории "Залесья" также проходили боевые действия, ведь там была заминирована территория обеими сторонами. При этом постоянно происходили обстрелы, в результате чего погибли многие животные. Выходит, что популяция зубров сократилась более чем на половину и была под угрозой исчезновения.

"К концу 2022 года зубров – 11 голов. И все самки. Все самки. Думали, ничего уж не будет. Но с моей помощью выцыганили мальчика из Киевского зоопарка, Муската", — рассказывает эксперт.

По его словам, появление Муската имело свои преимущества и проблемы. Уже на 2025 год появилось 3 телят: две девочки и один мальчик. Популяция постепенно развивается и выходит из угрожающей зоны. Но Мускат наделал большой беды в "Залесье".

Смаголь рассказывает, что самец был воспитан в зоопарке, к тому же ему четыре года, молодой и своенравный. Он с первого дня начал в национальном парке наводить свои порядки: разбивать кормушки, сеновалы — все, что попадалось под глаза. Мускат делал это не из зла, а по привычке, ведь вырос в зоопарке, где привык к людям, поэтому не боялся подходить к кормушкам и тому подобное.

В национальном парке люди не вмешиваются в природу, они просто организуют места подкормки и питья. Мускат же эти места крушил каждый день. Но его долгое время терпели.

"Кормушка он наломал за один год более 150 штук, просто развалил. Он молодой парень. Работники парка устали чинить кормушки и сеновалы. Они отремонтируют их, приходят, а через два дня все развалено — Мускат сломал", — рассказывает ученый.

Поэтому было решено, что Муската будут выпускать на открытую территорию только на период гона, это примерно 1-2 месяца. Он за это время покрывает самок, а работники парка регулярно чинят все сломанное. Затем зубра помещают в вольер, как он и привык жить в зоопарке.

"Залесье" до последнего времени было самой депрессивной зоной, но наметились какие-то положительные тенденции", — резюмировал Смаголь.

