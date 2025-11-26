Названа столица должников за коммуналку в Украине: за что не платят больше всего

Наибольшее количество производств за задолженности открыто против людей в возрасте 46–60 лет

В Украине по состоянию на начало ноября насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги. Больше всего должников в Харьковской области.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Согласно даным аналитиков, в 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее – газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровщина с 45,4 тысячами производств. Остальные регионы идут с отрывом как минимум в три раза: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46–60 лет — это почти 36% всех случаев. А каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

Антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию.

Все они были завершены из-за невозможности взыскания. Фактически долги остались, а система только накопила новые "мертвые" дела.

