Новые тарифы, доплаты пенсионерам, бронирование и изменения для бизнеса: что нового с 1 декабря

Первый месяц зимы принесет новые доплаты, риски потери пенсий, изменения мобилизации и новые тарифы. Что нужно знать каждому

Декабрь насчитывает 31 день, один из которых праздничный – 25 декабря Рождество Христово. Однако во время действия военного положения этот день — обычный рабочий. В последний месяц года принесет украинцам несколько изменений.

Изменения для получателей пенсии

Повышение для семей Героев Небесной Сотни

С 1 декабря ежемесячная доплата нетрудоспособным членам семей составит 12 971 грн. Если получателей несколько – сумма делится поровну. Право на выплату имеют и те, кто получает пенсию по возрасту или инвалидности (если она назначена по закону о госстраховании). Максимальный размер пенсии со всеми доплатами — 23 610 грн.

Риск потери пенсии

Пенсионерам за границей или с оккупированных территорий нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря, иначе выплаты автоматически прекратят. Следует также подтвердить, что вы не получаете пенсию от РФ. Сделать это можно через вебпортал ПФУ с видеоидентификацией или отправив документы по почте.

"Зимняя поддержка"

До 24 декабря каждый гражданин может подать заявку на 1000 грн "Зимней поддержки". Они поступят на карту "Национального кэшбека", для которой недавно изменили возможности использования.

Отдельные категории могут получить еще 6500 грн — в частности ВПЛ с инвалидностью I группы, одинокие пенсионеры со скромной пенсией, получатели помощи малообеспеченным семьям и дети-сироты или на попечении.

Мобилизация и бронирование

Закон "О мобилизации" и постановление №560 остаются прежними. Подлежат мобилизации мужчины 25-60 лет, не имеющие права на отсрочку, бронирование и пригодные по решению ВЛК.

С 4 декабря начинают действовать новые правила бронирования. Критически важным предприятиям разрешили бронировать работников, даже если они не состоят на военном учете или не обновили вовремя данные или находятся в розыске. Количество таких работников не ограничено. Для нарушителей учета бронь — максимум 45 дней, при этом от штрафов бронирование не освобождает.

Новые тарифы Новой почты

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" меняет тарифы. Компания вводит доплату 10 грн за получение в почтомате и повышает стоимость курьерской доставки/забора до 50 грн (+15 грн). Отправка свыше 120 см или без коробки — доплата 100 грн (+50 грн). Также вводят локальные тарифы: документы в фирменном конверте – 60 грн по городу и 70 грн по Украине вместо единого тарифа 65 грн.

Что готовит Госбюджет

Правительство планирует принять Госбюджет-2026 2 декабря 2025 года. В проекте бюджета на следующий год заложено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии. Минимальная зарплата, согласно проекту — 8647 грн.

Едем Укрзализныцей бесплатно

Укрзализныця запускает программу "УЗ-3000" с 1 декабря. Украинцы смогут совершить несколько бесплатных поездок в период низкого спроса, чтобы дополнить вагоны и поддержать внутренний туризм. Бесплатные билеты можно использовать в часы и дни самого низкого спроса. В пиковые периоды программа будет работать, прежде всего, для жителей прифронтовых областей. Пилот стартует в декабре для прифронтовых регионов, а в январе станет доступным для всех. Продолжительность – около 4 месяцев.

Важно для предпринимателей

Упрощенная система налогообложения (единый налог)

Переход на упрощенную систему с I квартала 2026 — до 16 декабря нужно подать заявление о переходе на упрощенную систему и расчет дохода за предыдущий год (если была деятельность). Переход состоится с 1 января 2026 года . Переход возможен только один раз в год .

— до нужно подать заявление о переходе на упрощенную систему и расчет дохода за предыдущий год (если была деятельность). Переход состоится с . Переход возможен только . Отказ от упрощенки: кто планирует вернуться на общую систему, заявление нужно подать до 22 декабря.

Сведения о транспортных средствах в ТЦК

Ведомость обязательна для предприятий и подается до 20 декабря (два раза в год — 20 июня и 20 декабря) и включает информацию о транспортных средствах, их техническом состоянии, водителях и спецтехнике.