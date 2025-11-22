Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах

Без тепла, воды и транспорта? Почему система ЖКХ трещит по швам

После обнародования прогноза НБУ о возможном подорожании коммунальных услуг уже после завершения отопительного сезона 2025/26 украинцы забеспокоились: что именно может вырасти в цене и насколько существенными будут новые тарифы? Несмотря на действующий мораторий на повышение стоимости тепла, газа и воды, реальные расходы коммунальных предприятий давно превысили действующие тарифы, а долги как государства, так и населения достигли критических показателей.

О том, что происходит в отрасли ЖКХ, какие риски несет рост задолженности и могут ли города остаться без отопления или электротранспорта этой зимой — "Телеграф" поговорил в блицинтервью с экспертом по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктурой Ассоциации городов Украины Олегом Гарником.

Олег Гарник

Новые тарифы и удорожание коммуналки

— Недавно НБУ выдал прогноз, согласно которому после окончания отопительного сезона 2025/26 коммуналка в Украине должна подорожать. Насколько правомерны такие его заявления и насколько могут вырасти коммунальные услуги уже в 2026 году? Электричество? Вода? Отопление? Содержание домов и вывоз мусора?

— На сегодня государство признало свой долг перед предприятиями тепло- и водоснабжения в размере 67 млрд гривен за разницу в тарифах. Ведь после меморандума 2021 года между представителями Правительства и Ассоциации городов Украины тарифы на тепло и воду муниципалитеты не поднимают.

Себестоимость с тех пор выросла, поэтому важно, чтобы в Госбюджете на 2026 год были заложены средства на возврат этой задолженности из государственного бюджета.

После расчета с предприятиями за разницу в тарифах, можно говорить об изменении тарифов, если законодатель отменит мораторий на повышение тарифов на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, природного газа и услуг по его распределению, введенный Законом Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения №2"2. 2479-IX.

Задолженность населения за коммуналку: масштабы и последствия

— Насколько велик долг населения Украины по ЖКУ? Он сокращается или продолжает расти?

— Статистические данные по объемам задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги с начала полномасштабного вторжения официально не обнародуются. Но из имеющейся у нас информации они существенно выросли, например долги населения перед предприятиями теплоснабжения выросли до 35 млрд грн (на 2 млрд больше, чем в прошлом году), перед предприятиями водоснабжения и водоотведения до 10 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – до 2,5 млрд грн.

Такая задолженность населения, а также задолженность государства по разнице в тарифах не позволяет предприятиям сферы ЖКХ проводить ремонты объектов жизнеобеспечения, производить замену сетей. В результате это приводит к таким авариям, которые произошли во Львове, Сумах и других городах.

Авария на водопроводе во Львове оставила 50 тысяч человек без воды

Могут ли украинские города остаться без электротранспорта?

— Возможна ли угроза остановки электротранспорта в городах из-за нехватки электроэнергии? Ведь метро, трамвайные или троллейбусные провода дизель-генератор не заживит.

— Ассоциация городов Украины с апреля этого года совместно с Министерством развития общин и территорий делает все для недопущения решения НКРЭКУ о возможности остановки электроснабжения в случае возникновения задолженности коммунальных предприятий перед поставщиком электроэнергии, так что в случае юридических проблем остановки не должно быть. Во время аварийных отключений городской электрический транспорт останавливается, это понятно.

В том случае, когда существует только нехватка электрической энергии, обеспечение ею потребностей городского электрического транспорта есть и будет в приоритете. Поэтому органы местного самоуправления прилагают максимальные усилия для обеспечения электрической энергией метро, трамваев и троллейбусов. Но все зависит от общегосударственной системы энергоснабжения, которая сейчас очень страдает из-за обстрелов. Благодарим энергетики за титаническую работу по обеспечению наших общин электроэнергией.

Блэкаут в Киеве

Отопительный сезон под угрозой: какие города в зоне риска?

— Каким городам грозит опасность остаться без отопления зимой?

— Кроме большой задолженности государства перед предприятиями тепло- и водоснабжения, что мешает им обслуживать сети, есть проблемы с отключением электроэнергии. Все муниципалитеты максимально подготовили альтернативные источники электроэнергии. Делали это с весны и даже сейчас получают через Ассоциацию городов Украины генераторы большой мощности от иностранного партнера, которые будут использовать, в том числе для предприятий тепло- и водоснабжения.

Все готовы к отопительному сезону, но зависят не только от наличия электроэнергии, но и газоснабжения. Во всех есть угроза вражеских обстрелов, которые могут повлечь за собой перебои со снабжением тепла в доме в отдельных населенных пунктах.