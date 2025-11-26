Названо столицю боржників за комуналку в Україні: за що не платять найбільше

Найбільше виробництв за заборгованості відкрито проти людей віком 46–60 років.

В Україні станом на початок листопада налічується понад 794 тисячі боргів за комунальні послуги. Найбільше боржників у Харківській області.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Згідно з даними аналітиків, у 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі — газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Найбільше за комуналку заборгували на Харківщині: 47,9 тисячі проваджень. Незначно відстала Дніпропетровщина з 45,4 тисячами проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

Найбільша кількість проваджень відкрита проти людей віком 46–60 років — це майже 36% усіх випадків. А кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів.

Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію.

Усі вони були завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові "мертві" справи.

