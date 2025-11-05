Не только проезд и коммуналка: какие еще льготы дает пенсионное удостоверение в Украине

Пенсионеры могут пользоваться бесплатным транспортом, не платить за землю и получить скидку 50% на страхование авто. Разбираем, как это работает.

Не только подтверждает статус пенсионера — от пенсионного удостоверения может быть и другая польза. Пенсионеры могут получить доступ к ряду льгот и значительно снизить расходы на транспорт, коммунальные услуги, землю и даже страхование авто.

"Телеграф" разобрался, какие возможности предоставляет пенсионное удостоверение и все ли пенсионеры могут ими воспользоваться.

Бесплатный проезд и транспортные скидки

В первую очередь пенсионное удостоверение дает право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Отметим, основания для проезда льготников определяются на местном уровне, поэтому, например, во Львове, для пользования льготным проездом нужно оформить специальную карту "Леокарт".

В то же время в Укрзализныце бесплатный проезд для пенсионеров действует только в пригородных электричках — на поезда дальнего сообщения пенсионеры покупают билеты на общих основаниях. Единственное исключение – лица с инвалидностью 1 и 2 группы в период с 1 октября по 15 мая, им предоставляется скидка 50%.

Льготы на землю

Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Это важное преимущество для владельцев участков. Льгота предоставляется в пределах определенных норм:

до 2 га – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,25 га – для строительства жилья в деревне;

до 0,15 га – в поселках городского типа;

до 0,10 га – в городах;

до 0,12 га – для садоводства.

Впрочем, пенсионеры, которым пенсия назначена при льготных условиях до достижения 60 лет, не могут воспользоваться этой налоговой скидкой.

Скидки на автострахование и стоянку

Владельцы авто с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт имеют право на скидку 50% при оформлении страхования. Также пенсионеры могут бесплатно пользоваться автостоянками. Парковка без оплаты возможна только для лиц с инвалидностью и тех, кто их перевозит.

Коммунальные льготы и субсидии

Государство частично или полностью может компенсировать стоимость жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров. В некоторых случаях компенсация может достигать 100%. Если расходы на коммуналку превышают 15% ежемесячного дохода, можно оформить субсидию — для этого следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах.

Как рассчитать размер субсидии

Кто имеет право на 100% скидку

Полная компенсация за коммунальные услуги, топливо или отопительный газ предусмотрена для отдельных категорий пенсионеров, работавших в сельской местности. Это бывшие:

педагоги

медицинские и фармацевтические работники

специалисты по защите растений

работники библиотек, музеев и заведений культуры.

Льгота действует только для самих пенсионеров – членам их семей она не предоставляется.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут обращаться за бесплатной правовой поддержкой. Первичные консультации доступны всем, а вторичная помощь (в том числе представительство в суде) — для тех, чьи доходы не превышают установленного законом уровня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров должна пройти идентификацию до 31 декабря. Если это не сделать, пенсию можно потерять.