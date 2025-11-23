Тарифы на коммуналку могут взлететь: когда и при каких условиях

Эксперт рассказал, сбудется ли прогноз НБУ

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине в 2026 году возможно, но есть ряд важных условий. Для начала государству необходимо погасить многомиллиардный долг.

Что нужно знать

После меморандума 2021 года тарифы на тепло и воду муниципалитеты не поднимают

Государство признало долг перед коммунальными предприятиями — 67 млрд грн за разницу в тарифах

В Госбюджете-2026 должны быть предусмотрены средства на погашение долгов

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктурой Ассоциации городов Украины Олег Гарник в материале: "Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах".

Отметим, что недавно НБУ выдал прогноз, согласно которому после окончания отопительного сезона 2025/26 коммуналка в Украине должна подорожать.

Отвечая на вопрос о том, насколько правомерны такие его заявления и насколько могут вырасти коммунальные услуги уже в 2026, Гарник пояснил, что государство признало свой долг перед предприятиями тепло- и водоснабжения в размере 67 млрд гривен за разницу в тарифах. После меморандума 2021 года тарифы на тепло и воду муниципалитеты не поднимают.

Себестоимость с тех пор выросла, поэтому важно, чтобы в Госбюджете на 2026 год были заложены средства на возврат этой задолженности из государственного бюджета говорит Гарник.

Об изменении цен на коммуналку можно говорить после расчета с предприятиями за разницу в тарифах, при условии, если законодатель отменит мораторий на повышение стоимости услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, природного газа и услуг по его распределению.

